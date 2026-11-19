Planificar unas vacaciones o una salida de todos los días puede ser mucho más sencillo con la última novedad de Google Maps.

Google Maps incorpora una nueva manera de buscar lugares y organizar planes gracias a la inteligencia artificial.

Google Maps sigue incorporando herramientas de Inteligencia Artificial para facilitarles la vida a sus usuarios. La aplicación de navegación más utilizada del mundo recibió una actualización que permite organizar viajes, buscar lugares y resolver distintas consultas mediante conversaciones con un asistente, sin necesidad de realizar tantas búsquedas por separado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La novedad forma parte de los cambios que Google viene preparando durante 2026 y busca simplificar el uso de sus mapas, tanto para quienes planean unas vacaciones como para aquellos que necesitan organizar sus actividades diarias.

Ask Maps es un asistente integrado en Google Maps que funciona con Gemini , el sistema de inteligencia artificial de la compañía. Su principal característica es que permite hacer preguntas en un lenguaje cotidiano, como si se estuviera conversando con otra persona.

En lugar de escribir el nombre de un restaurante o buscar una dirección específica, los usuarios pueden explicar qué necesitan. Por ejemplo, pedir un lugar para almorzar cerca de su ubicación, encontrar un estacionamiento o consultar qué comercios siguen abiertos.

Para utilizarlo, hay que ingresar a Google Maps y seleccionar el botón "Ask Maps" , siempre que la función ya esté habilitada. Desde allí, es posible escribir una consulta o utilizar los comandos de voz disponibles para interactuar con el asistente.

La herramienta interpreta el pedido y utiliza información sobre establecimientos, ubicaciones, horarios y opiniones de otros usuarios para ofrecer respuestas. También puede tener en cuenta sitios guardados o búsquedas anteriores para personalizar sus recomendaciones.

Itinerarios automáticos: cómo crear un recorrido día por día sin romperte la cabeza planificando

Una de las novedades más importantes es la posibilidad de organizar viajes completos sin tener que buscar cada destino por separado. Ahora, alcanza con explicarle a Ask Maps qué lugares se quieren visitar y cuántos días hay disponibles.

Por ejemplo, una persona puede pedirle que prepare unas vacaciones de tres días con visitas a distintos atractivos turísticos, restaurantes y actividades al aire libre. El asistente analiza la solicitud y distribuye las paradas para cada jornada.

El resultado incluye un itinerario organizado por día, acompañado de recomendaciones y ubicaciones identificadas con números sobre el mapa. Así, resulta más sencillo visualizar el orden de las visitas y cómo desplazarse entre ellas.

Además, los planes pueden compartirse con familiares o amigos y exportarse a Google Docs desde una computadora. También quedan disponibles en el historial de conversaciones, por lo que no hace falta volver a prepararlos cada vez que se abre la aplicación.

Tránsito en tiempo real y cambios sobre la marcha: qué pasa si querés sumar una parada de última hora

La actualización también permite modificar los planes mientras se está viajando. Si surge la idea de visitar otro lugar o hacer una pausa para comer, se le puede pedir al asistente que agregue una parada al itinerario.

Ask Maps incorpora información actualizada sobre el tránsito, los horarios de atención y las condiciones de los lugares elegidos. De esta manera, permite consultar si un establecimiento está abierto antes de llegar o conocer las demoras que pueden afectar el viaje.

Una vez que se agrega un nuevo destino, el usuario puede acceder directamente a las indicaciones para llegar sin salir de la planificación. Esto evita tener que abandonar el itinerario y realizar otra búsqueda manual.

Google también incorporó recomendaciones previas a la navegación, como información sobre estacionamientos, cargadores para vehículos eléctricos, condiciones climáticas y posibles demoras. Sin embargo, esta última herramienta comienza a implementarse primero en Estados Unidos.

La nueva herramienta permite organizar las visitas y actividades de cada día con solo explicar qué se quiere hacer. admagazine

¿Llega a la Argentina?: qué funciones están disponibles desde ahora en Android y iOS

Google comenzó a distribuir las nuevas funciones de Ask Maps el 16 de noviembre de 2026, tanto para dispositivos Android como para iPhone. La actualización forma parte de una expansión internacional que lleva el asistente a más de 200 países y territorios.

La creación automática de itinerarios y las búsquedas dentro de listas de lugares guardados están contempladas para todos los mercados donde funciona Ask Maps. En Argentina, la compañía no comunicó una fecha específica para que todos los usuarios reciban estas herramientas, ya que su implementación es gradual.

Para comprobar si se encuentran disponibles, conviene tener instalada la versión más reciente de Google Maps y buscar el acceso a Ask Maps dentro de la aplicación.

Por otra parte, no todas las novedades llegan al mismo tiempo ni a los mismos países. La función que permite buscar turnos para servicios de belleza, cuidado de mascotas o reparaciones del hogar, incluso mediante llamadas a negocios, comienza a desplegarse en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las nuevas recomendaciones detalladas antes de iniciar un viaje.