Chrome deshabilita automáticamente las cookies no esenciales a través de una extensión

google chrome Gentileza: Pexels

Este sistema identifica el aviso de las cookies, las características textuales, las opciones de control que ofrece, así como su estado actual (si están seleccionadas o no). A través de esto es capaz de decidir cuáles son las cookies innecesarias y deshabilitarlas.

¿Qué son las cookies?

Las cookies se convirtieron en el objetivo de las políticas de privacidad. Además de facilitar operaciones esenciales de una web también dan acceso a la actividad del usuario, tanto para personalizar su experiencia como para monitorizar su comportamiento.

Se trata de un elemento legislado, incluido en textos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA, en inglés), en los que se declara que el usuario debe consentir el uso de las cookies y ser informado sobre su función.

google chrome.jpg

Esta información se desglosa en los avisos sobre preferencias de cookies al ingresar en una página web, junto con opciones sobre la completa aceptación de las mismas, de las necesarias o incluso de ninguna. Pero estos avisos presentan problemas de usabilidad y no es sencillo interactuar con ellos dado que no siempre se entienden o se despliegan en varias notificaciones. Esto complica el derecho de los usuarios a tener un control informado de las cookies.

Las cookies y la experiencia de usuarios de Google

El desarrollo de CookieEnforcer tuvo una prueba como extensión del navegador Chrome, con 180 participantes. De esta, surge que el sistema "reduce el tiempo necesario para ajustar la configuración de cookies en un conjunto de 14 sitios web populares por un factor de 2,35, sin la necesidad de ningún clic".

google.jpg

En un examen manual sobre las 100 webs más populares en Reino Unido, según la lista Tranco, los investigadores encontraron que de las 48 páginas que mostraron avisos de cookies los usuarios dedicaron una media de 3,5 clics para deshabilitar las que eran no esenciales. Incluso un 13% de las webs carecían de la opción que permitía desactivar dichas cookies.

En un análisis posterior sobre el comportamiento de los usuarios, los resultados muestran que el 12% no interactuó con los avisos de cookies, otro 12% las rechazó cuando interactuó con ellos y un 76% aceptó las cookies de al menos una página web.

Las respuestas de los participantes mostraron que la mayoría permitió las cookies, en contra de la preferencia que habían declarado, "debido a la naturaleza de interacción forzada del aviso", es decir, porque aunque prefieran no ser monitorizados, en ocasiones no tenían otra opción más que aceptar.

Otros participantes también aceptaron las cookies por tener concepciones erróneas sobre el funcionamiento de estos elementos. Pero, según el estudio, ninguno mencionó factores de riesgo.