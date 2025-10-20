Catherine Fulop reveló que tendrá que ser operada tras su dura caída en el show de Erreway

El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, durante la quinta función del show de Erreway en el Movistar Arena.

Un mes después de la fuerte caída que sufrió en pleno escenario durante un show de Erreway , Catherine Fulop deberá someterse a una operación.

La noticia fue confirmada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa , quien además reveló el tierno motivo que impulsó a la actriz a tomar la decisión: “Quiero poder cargar a mi nieta” , dijo Fulop.

“¿Se acuerdan de la imagen de la caída?”, comenzó Shaw en el programa de Telefe. “Al otro día hablamos con ella, dijimos ‘Cathy, no pasó absolutamente nada’. Estaba bárbara, incluso hizo un video contando esto”, recordó la periodista. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron un cuadro mucho más delicado: “Les voy a decir algo, me lo contó Cathy: todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse del hombro”.

Según detalló Shaw, Fulop pensó en un principio que la caída no había tenido consecuencias graves. “Tiene un umbral de dolor muy elevado y en ese momento no sintió nada. Incluso tres días después viajó a Japón con Marley para “Por el mundo”, explicó.

Pero durante el viaje, el dolor y la pérdida de fuerza comenzaron a preocuparla. En un mensaje que le envió a la periodista, Catherine contó: “Al final me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada, pero en Japón me empezó a doler y a perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista”.

El diagnóstico confirmó el desprendimiento de tendones y ligamentos, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en las próximas semanas.

A pesar del susto, Fulop mantiene su característico optimismo. Según contó Pía Shaw, la decisión de operarse estuvo motivada por un motivo muy especial: “¿Y saben qué? Me dijo que es por lo más lindo: ‘porque quiero poder cargar a mi nieta, por eso prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud’”.

Actualmente, la actriz se encuentra en Los Ángeles junto a su esposo Osvaldo Sabatini, desde donde se prepara para la cirugía y continúa en reposo.

Cómo fue la caída de Catherine Fulop en el Movistar Arena

El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, durante la quinta función del show de Erreway en el Movistar Arena. Fulop, que había vuelto a interpretar a Sonia Rey, su recordado personaje de Rebelde Way, sufrió una caída al tropezar sobre el escenario mientras buscaba a su “hija” en la ficción, Marizza Pía Spirito.“¡La p*** madre! Mamá, no lo puedo creer esto. Está bien. No me dejaste ni agarrarte de la mano”, improvisó Camila Bordonaba, mientras la actriz intentaba reincorporarse.

Catherine Fulop caída Erreway

A los pocos minutos, Fulop volvió al escenario, abrazó a su compañera y tranquilizó al público: “Por suerte estoy viva”.

Más tarde, en sus redes sociales, la actriz llevó calma a sus seguidores: “Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”.