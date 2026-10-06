OpenAI incorporará una "marca de agua invisible" al texto generado por ChatGPT en Europa

La compañía aplicará el sistema a ChatGPT y Codex en la UE para cumplir con las normas de transparencia de la Ley de IA. La marca podrá ser detectada aunque no sea visible para el usuario.

Archivo. ChatGPT avanza con una marca de agua para usuarios de ChatGPT y Codex para usuarios de la UE.

OpenAI comenzará a incorporar una marca de agua invisible al texto generado por ChatGPT y Codex en la Unión Europea , en el marco de las normas de transparencia establecidas por la Ley de IA del bloque. La compañía anunció que la implementación comenzará en las próximas semanas para los usuarios elegibles de las mencionadas herramientas, en todos los planes disponibles en la Unión Europea.

Por otro lado, en el caso de los desarrolladores que utilizan la API de OpenAI , la función estará disponible desde este lunes para determinados modelos en cualquier parte del mundo, aunque permanecerá desactivada por defecto. La compañía conducida por Sam Altman aclaró que la marca de agua no será una función predeterminada a nivel global durante el lanzamiento .

"Nuestras herramientas ya ayudan a verificar si una imagen o archivo de audio fue creado con nuestros modelos. Este trabajo se basa en esos esfuerzos para ayudar a las personas a entender mejor cuándo el contenido podría haber sido generado o editado con un modelo de OpenAI", detalló la empresa en un comunicado oficial.

Según comunicó OpenAI, el sistema no agrega ningún símbolo visible al texto . En cambio, modifica de manera sutil la selección de palabras que realiza el modelo para dejar un patrón que resulta invisible para el lector , pero que puede ser identificado por un detector.

Al estar integrado en las propias palabras, el patrón permanece cuando el contenido es copiado y pegado. Según OpenAI, la marca de agua tampoco permite identificar al usuario y su activación no produjo cambios significativos en el rendimiento de los modelos.

Junto con el anuncio, la compañía publicó un informe técnico sobre su método, denominado textGrain, elaborado en colaboración con investigadores de la Universidad de Pensilvania y Yale. El sistema utiliza una clave secreta para ordenar las predicciones de la siguiente palabra y completar una oración. Al combinar cientos de estas sugerencias, el detector puede determinar si un contenido fue generado por inteligencia artificial utilizando únicamente el texto y la clave.

¿Se puede eliminar la marca de agua?

Las propias pruebas de OpenAI muestran que el sistema puede perder capacidad de detección cuando el texto es editado. En detalle, según reveló una de las pruebas elaboradas por la empresa, si se reemplaza el 10% de las palabras por sinónimos redujo la detección de aproximadamente el 92% al 66%. La compañía también señaló que los textos breves, las respuestas matemáticas y los contenidos traducidos son más difíciles de identificar.

“Estas limitaciones contribuyen a nuestra decisión de proporcionar acceso inicial al detector únicamente a investigadores y organizaciones expertas autorizadas, que puedan ayudarnos a evaluar su fiabilidad y usos responsables”, detallaron desde la tecnológica.

La marca de agua invisible será incluida en el texto generado por ChatGPT y Codex de usuarios seleccionados en la Unión Europea.

OpenAI también aclaró que la ausencia de una marca de agua no demuestra que un texto haya sido escrito por una persona. El contenido puede ser demasiado corto, haber sido editado en exceso o haber sido generado por el sistema de otra compañía.

“Las marcas de agua pueden indicar que un sistema de OpenAI generó o procesó parte de un pasaje, pero no cuánto criterio humano, edición o creatividad se invirtió en él”, dijo la compañía.

OpenAI sigue el camino de Anthropic

El anuncio se produce dos meses después de que Anthropic comunicara que incorporaría una marca de agua al texto generado por Claude, aunque en ese caso la aplicación será a nivel mundial.

La decisión generó críticas entre algunos usuarios de Claude, quienes cuestionaron que el sistema pudiera identificar textos producidos con inteligencia artificial cuando, según plantearon, ellos habían aportado “las instrucciones, el contexto y las decisiones”, mientras que Claude era simplemente “la herramienta”.

OpenAI ya había desarrollado una tecnología de marca de agua para textos, pero había postergado su lanzamiento. Según informó The Wall Street Journal en 2024, una de las razones era la preocupación de que los usuarios optaran por alternativas que no incorporaran este tipo de identificación.

Anthropic, Google, Meta, Microsoft y OpenAI se encuentran entre las empresas que se comprometieron a seguir el código de buenas prácticas de la Unión Europea sobre contenido generado por inteligencia artificial.