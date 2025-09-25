Para qué sirve activar el modo avión para cargar la batería del celular

Mas allá de que la funcionalidad sea para los viajes en avión, esconde beneficios adicionales, especialmente cuando se trata de cargar los dispositivos móviles.

El modo avión es una función muy útil a la hora de cargar el celular.

Cargar el celular ya forma parte de la rutina de las personas , una necesidad debido al uso constante del teléfono . Incluso, son muchos los usuarios que lo hacen varias veces al día porque su batería se degradó con el uso y el paso del tiempo.

La batería es una de las mayores preocupaciones de los fabricantes en los últimos años. Hoy en día la mayoría de dispositivos ya cuentan con carga rápida e inteligente que hace que el celular se cargue al 100% en poco tiempo, normalmente en dos horas como mucho, si el dispositivo no está en uso.

Sin embargo, hay ocasiones en las que se necesita que se cargue todavía más rápido y para eso se puede aplicar un sencillo truco: el modo avión

El modo avión es una característica disponible en todos los dispositivos móviles actuales.

El modo avión es una característica que suele asociarse exclusivamente con los viajes en avión. Sin embargo, esta funcionalidad esconde beneficios adicionales, especialmente cuando se trata de cargar los dispositivos móviles.

Según explican desde la startup española Yup Charge, cargar el teléfono con el modo avión activado, reduce el tiempo de carga completa hasta en un 25%, debido a que el teléfono no utiliza energía para mantener conexiones activas.

Cuando se activa el modo avión, el dispositivo deja de buscar redes WiFi, señales de telefonía móvil y conexiones Bluetooth. Este ahorro energético permite que la batería reciba más potencia directamente del cargador, acelerando el proceso de carga. Además, sin las constantes interrupciones de notificaciones y la actividad en segundo plano, el celular puede dedicar más recursos a recargarse.

cargar el celular

Por otro lado, el uso de esta función durante la carga ayuda a preservar la salud de la batería a largo plazo. Al reducir el estrés y el calor generado por el uso constante de la batería, el modo avión contribuye a una menor degradación de la batería, lo cual es crucial para prolongar su vida útil.

Por último, se recomienda hacer esto durante la noche mientras se duerme, debido a que asegura que el teléfono no estará gastando energía en procesos que no son necesarios, como la recepción de correos electrónicos y actualizaciones de aplicaciones.

Otros consejos para cargar el celular y alargar su vida útil