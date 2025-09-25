SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de septiembre 2025 - 10:00

En qué invertir, según ChatGPT: la asesoría de la Inteligencia Artificial gana terreno en el mercado

En los últimos días, acciones seleccionada por una IA superaron a los principales fondos inversores del Reino Unido. Se espera que el mercado del asesoramiento robótico crezca aproximadamente 600% para 2029.

¿Revolución de la bolsa en puerta? ChatGPT, el asesor estrella de los inversores minoristas.

El asesoramiento "robótico" es una de las ramas que crece a pasos agigantados y pone el foco en los rendimientos de las inversiones que elige la famosa herramienta lanzada por ChatGPT en 2022. Se proyecta que para 2029, dicho mercado crecerá un 600%.

Así como los usuarios ya comenzaron a consultarle al ChatGPT recetas de cocina, rutinas de entrenamiento, resúmenes para estudiar, elaboraciones de tesis y más, el asesoramiento de la IA también irrumpió - ya tiempo atrás - en la bolsa de valores y ahora comienza a ser una constante en los inversores minoristas.

Según reveló un informe de Research and Markets, en la actualidad el 13% de los inversores minoristas utiliza la herramienta desarrollada por OpenAI para la selección de acciones. Y esta estrategia comienza a dar resultados: una cartera elaborada por la IA superó el rendimiento a los principales fondos del Reino Unido.

Bitcoin Inteligencia Artificial
En este sentido, se prevé que el mercado de asesoramiento robótico, que incluye a todas las empresas que ofrecen asesoramiento financiero automatizado basado en algoritmos - como fintech, bancos y administradores de patrimonio - crezca aproximadamente u$s470.910 millones en ingresos en 2029, desde u$s61.750 millones que registró durante 2024.

Además, aproximadamente la mitad de los inversores minoristas aseguran que utilizarán herramientas IA para elegir o modificar la composición de su cartera, según una encuesta del bróker eToro en base a la opinión de 11.000 brokers.

La competencia contra los fondos

En marzo de 2023, Finder recurrió a ChatGPT para que armara una cartera de acciones bajo parámetros estrictos: bajo nivel de endeudamiento, capacidad de crecimiento sostenido y activos que otorguen una ventaja competitiva frente al resto del mercado.

El resultado fue una selección de 38 papeles que incluyó gigantes tecnológicos como Nvidia (NVDA.O), referente en inteligencia artificial, y Amazon (AMZN.O), junto con compañías de consumo masivo de la talla de Procter & Gamble y Walmart (WMT.N). Dicha cartera creció un 55% hasta ahora, casi 19 puntos porcentuales más que el promedio de los 10 fondos más populares del Reino Unido, incluidos los administrados por Vanguard, Fidelity, HSBC y Fundsmith.

