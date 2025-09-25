Apple le pidió a la Comisión Europea que revise la ley de Mercados Digitales por dificultar sus operaciones

La compañía considera que la norma está dificultando sus operaciones dentro de Europa. Sostuvieron que los obliga a hacer "cambios preocupantes" en el diseño de sus productos.

Apple pidió este jueves a la Comisión Europea que revise su l ey de Mercados Digitales de 2022 (DMA , por sus siglas en inglés) al considerar que esta norma está dificultando sus operaciones dentro de la UE .

“La Ley de Mercados Digitales (DMA) nos obliga a realizar algunos cambios preocupantes en la forma en que diseñamos y ofrecemos los productos de Apple a nuestros usuarios en Europa”, expresó la compañía en una nota de prensa.

En este sentido, la multinacional indicó que la legislación comunitaria está perjudicando a los usuarios al retrasar el despliegue de la traducción simultánea en AirPods asistida por IA, el uso remoto de los iPhones a través de los ordenadores Mac o la personalización de la ‘app’ de mapas.

Desde la compañía de la manzana criticaron la negativa de Bruselas a discutir las contrapropuestas realizadas al insistir en que Apple debe hacer llegar estas prestaciones a productos de otras empresas y no solo a los suyos.

Así, Apple aseguró que la aplicación de la DMA está haciendo que los usuarios estén expuestos a mayores riesgos cuando descargan ‘apps’ de la Apple Store o realizan pagos. Asimismo, entiende que hacen el uso de Apple Store como una “experiencia menos intuitiva” y que expone a los clientes a aplicaciones potencialmente “dañinas”.

“Creamos la App Store para que fuera un lugar centralizado y de confianza para nuestros usuarios, donde todas las aplicaciones se revisaran, todos los desarrolladores siguieran las mismas reglas y los padres dispusieran de herramientas para proteger a sus hijos", apuntaron desde la empresa con sede en California, EEUU.

Así, denunciaron que la DMA obligó a "introducir cambios en ese modelo, y eso está creando más complejidad y más riesgos para nuestros usuarios de la UE”.

En suma, la firma estadounidense considera que la DMA, además de poner en tela de juicio la privacidad de sus clientes, está traduciéndose en una menor libertad de elección, menos diferenciación entre productos y en una “competencia injusta”.

