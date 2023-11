Primer día de BlizzCon 2023: todas las novedades de videojuegos de Blizzard.

Los principales anuncios del primer día de BlizzCon

Overwatch 2

¡Mauga llega a Overwatch 2 como el nuevo héroe tanque del juego! Los jugadores pueden experimentar con este nuevo héroe durante una prueba por tiempo limitado este fin de semana antes de su lanzamiento en la temporada 8. El equipo de Overwatch también reveló que viene mucho más contenido, incluido el nuevo modo de juego JcJ Clash donde los jugadores visitarán el nuevo mapa de Hanaoka, inspirado en un favorito original de los fanáticos, Hanamura.

Embed

Diablo IV

Con una campaña que continúa la oscura historia que comenzó en Diablo IV, Vessel of Hatred trae a los jugadores de vuelta para conocer el destino del malvado Mefisto y sus planes demoníacos para Santuario. Viaja a las exuberantes selvas conocidas por los lugareños como Nahantu y explora nuevas formas de jugar, con una clase completamente nueva nunca antes vista en el universo de Diablo. Vessel of Hatred se lanzará a fines de 2024, y se compartirán más detalles el próximo verano. Los jugadores tienen mucho más que esperar este año en la Temporada de la Sangre, con más experiencias del juego avanzado y el evento festivo de la Plaga de Pleno Invierno anunciado para antes de que concluya la temporada.

Embed

Hearthstone

Dos cabezas piensan mejor que una en Hearthstone Battlegrounds Duos, una forma de jugar emocionante y verdaderamente colaborativa que llegará al popular modo de juego en 2024. ¡Dos personas pueden asociarse y crear estrategias juntas, compartiendo cartas, salud y recursos mientras trabajan con cartas especiales de dúos y sinergias para tomar la corona juntas!

Embed

World of Warcraft

Los equipos iniciaron un nuevo y audaz capítulo en el universo de la franquicia Warcraft, de casi 30 años de antigüedad, con nuevas historias y experiencias en múltiples juegos ambientados en el legendario mundo de Azeroth.

World of Warcraft: The War Within es la primera entrega de The Worldsoul Saga, una ambiciosa iniciativa creativa del universo de Warcraft. En esta expansión, cuyo lanzamiento está previsto para 2024, los jugadores viajan al nuevo continente de Khaz Algar cuando una antigua civilización se alza con el poder en las profundidades de la superficie del planeta. La visión de The Worldsoul Saga se anunció a los jugadores de todo el mundo en vivo en el escenario, incluidas dos expansiones que siguen a The War Within: World of Warcraft: Midnight y World of Warcraft: The Last Titan.

Embed

World of Warcraft Classic invita a los jugadores a regresar a Azeroth una vez más y comenzar un nuevo viaje, ¡con una gran diferencia! En Season of Discovery, los jugadores comenzarán una nueva aventura en la que la exploración y la experimentación serán clave para desbloquear nuevas habilidades para sus personajes. Luego, en 2024, los jugadores de Classic serán testigos de la ruptura del mundo (otra vez) en World of Warcraft: Cataclysm Classic. La tercera expansión de World of Warcraft de Blizzard Entertainment, lanzada originalmente en diciembre de 2010, regresa con una cadencia de contenido más rápida, mejoras en la nivelación, una interfaz de usuario de colecciones ampliada, un nuevo nivel de dificultad para el buscador de grupos de calabozos después del lanzamiento, ¡y mucho más!

Warcraft Rumble

Warcraft Rumble, el primer juego de Warcraft diseñado desde cero para dispositivos móviles, ya está disponible en iOS y Android. Rumble, un juego de estrategia lleno de acción, invita a los jugadores a reunir ejércitos con sus personajes favoritos del universo de Warcraft y luchar para poner a prueba su ingenio táctico. Con más de 70 misiones exclusivas, así como desafíos semanales y mensuales en forma de calabozos con varias partes, JcJ y mucho más, Warcraft Rumble viene cargado de vibras auténticas de Warcraft, creadas por un equipo con profundas raíces en el universo del juego.