SAIACONF 2026: el ecosistema argentino de IA se reúne en la Ciudad

La cuarta edición de SAIACONF será el 20 de octubre en Costa Salguero. El evento contará con presencia de empresas, universidades, gobiernos y especialistas para analizar el impacto de la IA en el país.

La Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA) confirmó que llevará adelante la cuarta edición de SAIACONF , encuentro que reunirá a referentes de empresas, emprendimientos, universidades, gobierno y sociedad civil para debatir sobre el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial en el país. El mismo tendrá lugar en Buenos Aires el próximo 20 de octubre.

El encuentro se desarrollará en el marco de TECweek 2026 , la agenda de innovación, creatividad y tecnología que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires entre el 20 y el 31 de octubre.

Sobre el evento, SAIA detalló la edición de este año tendrá como eje el concepto “Más Capacidad. Más Rentabilidad. Más Humanidad” , con una agenda enfocada en el desafío de transformar el avance de la IA en productividad, mejores decisiones, nuevos modelos de negocio y soluciones de impacto, sin perder de vista el papel de las personas.

Entre los principales debates figuran; la IA aplicada a la salud y la educación; las empresas algorítmicas; el futuro del trabajo; el surgimiento de una superinteligencia y el rol del ser humano frente a esta nueva etapa tecnológica.

El encuentro tendrá lugar el martes 20 de octubre, desde las 9am, en BA Ferial - Centro Costa Salguero. El lema elegido por SAIA este año busca sintetizar tres dimensiones de la transformación que atraviesa la inteligencia artificial: la capacidad tecnológica, su conversión en valor y resultados y el papel de las personas.

El objetivo es crear un espacio de articulación entre industria, gobierno, academia y comunidad, con el objetivo de fortalecer el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial en Argentina.

La anterior edición, también realizada en Costa Salguero, reunió a más de 3.000 asistentes y 60 oradores. En cuanto a este año, la agenda de actividades y oradores será confirmada durante los próximos días. La presentación estará a cargo de Alexander Ditzend, Fundador y presidente de la SAIA y consultor estratégico en IA empresarial.

La iniciativa nació en 2024 y, en su edición 2025, reunió a más de 100.000 asistentes, integró 27 eventos y contó con más de 1.200 speakers nacionales e internacionales.

La TECweek en CABA

La SAIACONF se inscribirá una vez más en la Tecweek 2026, evento en la Ciudad de Buenos Aires que reunirá actividades vinculadas con inteligencia artificial, cine, finanzas, biotecnología y nuevas tecnologías. La agenda se desarrollará entre el 20 y el 31 de octubre y tendrá actividades en cinco barrios porteños.

La programación se distribuirá entre Palermo, Recoleta, La Boca, Barracas y Balvanera, con distintos ejes temáticos en cada zona. El encuentro reunirá actividades para emprendedores, startups, universidades, inversores y creadores.

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El inicio estará marcado por la agenda de inteligencia artificial y deeptech. El 20 de octubre se realizarán SAIA CONF, el DeepTech Summit, BA Conecta Negocios y el Laboratorio de Futuro.

A partir del 21 de octubre, la programación se trasladará también al terreno de la biotecnología, con Crossing Over Biotech, que tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta hasta el 23.

El tramo final de Tecweek estará concentrado en fintech y blockchain. Entre el 29 y el 31 de octubre se desarrollarán el Argentina Fintech Forum y Labitconf, dos de las principales actividades de ese eje.

La programación también tendrá una fuerte presencia vinculada con la economía digital y los nuevos modelos de negocio, con una agenda que incluye encuentros para emprendedores, inversores y empresas.

La agenda cultural ocupará otro de los espacios centrales del festival. El Tent Creator Summit se realizará el 27 de octubre y al día siguiente tendrán lugar los Premios Ídolo en La Boca.

Entre el 29 y el 31 de octubre, Balvanera será sede de Media Party, encuentro dedicado a los medios y al periodismo digital en la región. A esa programación se sumará el WAIFF, festival de cine realizado con inteligencia artificial, cuyo cierre está previsto para el 30 de octubre.

La grilla también incluye actividades vinculadas con el desarrollo de videojuegos y el entretenimiento digital. El Unity Dev Day será el 21 de octubre y EVA se realizará entre el 22 y el 24, ambos en Barracas.

El 21 de octubre también se desarrollarán Campus Party, el IE Venture Day y una Hackatón Energético. Por su parte, Innovatur incorporará el eje de turismo e innovación el 28 de octubre.