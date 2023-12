The Last of Us cancela su multiplayer online: otro clavo para los videojuegos como servicio

Lo que parecía el futuro de la industria de los videojuegos vuelve a demostrar que está viendo un temprano ocaso. Los videojuegos como servicio ya no son el futuro y es por eso que Naughty Dog canceló el multiplayer online de The Last of Us.

La desarrolladora de videojuegos confirmó en un comunicado este jueves que trabajaba en The Last of Us Online desde la producción de la segunda parte del juego principal. "Estábamos entusiasmados por la dirección en la que nos movíamos", expresaron.

Aun así, "para lanzar y sostener The Last of Us Online tendríamos que poner todos los recursos del estudio para mantener y producir contenido durante años , algo que impactaría severamente en el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador", indicó la empresa que además está a cargo de los juegos de la franquicia Uncharted . "Teníamos dos caminos por delante: o convertirnos en un estudio dedicado a juegos como servicio o continuar enfocados en juegos narrativos de un solo jugador como los que han definido el legado de Naughty Dog" , explican.

The Last of Us Part II llega remasterizado a PlayStation 5: cuándo sale a la venta

last of us II remastered The Last of Us Part II Remastered. Sony

Después del éxito de la primera temporada de la serie, el segundo videojuego en la franquicia de The Last of Us llegará a PlayStation 5 remasterizado. El juego se publicó originalmente en PS4 en 2020 y una versión remasterizada del primero llegó a PS5 en 2022 y este año a PC.

Esta versión mejorada de The Last of Us Part II tendrá mejoras gráficas pensadas para la consola, integración con DualSense, mejores tiempos de carga y un modo roguelike survival agregado, entre otras novedades. "Experimentá el ganador de más de 300 premios Game of the Year ahora con mejoras técnicas que hacen de The Last of Us Part II la manera definitiva de jugar la aclamada historia de Ellie y Abby", dice el comunicado oficial.

La nueva versión de The Last of Us Part II no llegará hasta el año que viene. La fecha de lanzamiento oficial es el 19 de enero de 2024.