Todos los anuncios del State of Play de noviembre 2025 para PS5 con sorpresas para el mundo gamer

PlayStation presentó tráilers, remakes y nuevos lanzamientos para 2026, con protagonismo de títulos japoneses y grandes sagas como Elden Ring y Marvel.

Sony reveló novedades para PS5, incluyendo DLC, precuelas y remasterizaciones que anticipan un cierre de año cargado de estrenos.

Sony cerró el año con una nueva edición del State of Play , el evento donde PlayStation presenta sus lanzamientos más esperados. Durante 40 minutos, la compañía reveló avances, remakes y contenido adicional que emocionaron tanto a los fanáticos de los videojuegos clásicos como a quienes prefieren las nuevas tendencias.

Esta jornada puso el foco en los estudios de Japón y Asia , regiones que marcaron la historia de la consola. La compañía anunció títulos como "Dragon Quest VII Reimagined", "Marvel Tkon" y el reciente DLC de "Elden Ring: Nightreign", y hasta una edición especial de PS5 para coleccionistas.

Square Enix presentó el remake de uno de sus RPG más queridos, con gráficos renovados, doblaje completo y una narrativa que mantiene la esencia del clásico. El juego saldrá a la venta el 5 de diciembre de 2025 y promete revivir la aventura de los héroes que viajan entre islas y eras para restaurar un mundo perdido.

El evento abrió con dos propuestas que apuestan por la calma y las historias cotidianas. "Inkonbini: One Store" invita al jugador a gestionar una pequeña tienda y conocer las vidas de sus clientes a partir de abril de 2026. Antes, el 5 de marzo , llegará "Coffee Talk Tokyo" .

Embed - Dragon Quest VII Reimagined - Follow-Up Trailer | PS5 Games

Embed - inKONBINI: One Store. Many Stories - State of Play Trailer | PS5 Games

Brokenlore: Unfollow y Brokenlore: Ascend

El terror también tuvo su espacio. "Unfollow" se lanzará el 16 de enero de 2026, con una trama centrada en internet y la fama.

"Ascend", por su parte, estará ambientado en la Torre de Tokio y llegará en verano, explorando los miedos urbanos.

Embed - BrokenLore: Unfollow - Official Trailer | PS5 Games

Embed - BrokenLore: Ascend - Official Trailer | PS5 Games

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Uno de los anuncios más esperados fue el regreso de este clásico de "survival horror". El remake mejora los gráficos y ajusta la experiencia sin perder la esencia que es usar una cámara para enfrentar fantasmas. Tendrá una edición de lujo con extras digitales y saldrá el 12 de marzo de 2026.

Embed - Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Release Date Announcement Trailer | PS5 Games

Dynasty Warriors Origins – DLC Visions of Four Heroes

La franquicia de batallas vuelve con un contenido descargable que amplía su historia. Llegará el 22 de enero de 2026, con nuevas misiones, héroes y enfrentamientos.

Embed - Dynasty Warriors: Origins - Visions of Four Heroes Overview Trailer | PS5 Games

Gran Turismo 7 – Power Pack

Kazunori Yamauchi presentó una expansión cargada de novedades: carreras de 24 horas, vehículos inéditos y nuevos circuitos. Estará disponible a finales de 2025, junto con la actualización SPEC.

Embed - Gran Turismo 7 - Power Pack Add-On Announcement Trailer | PS5 & PS4 Games

Motionrec, Wandering Sword y AI: The Somnium Files (Remaster)

La sección de lanzamientos asiáticos incluyó tres proyectos muy diferentes:

Motionrec, un juego experimental con estética retro, llegará en primavera de 2026.

Embed - MotionRec -

Wandering Sword combina combates por turnos y exploración en una China ancestral. Sale al catálogo el 28 de marzo de 2026).

AI: The Somnium Files Remaster traerá de regreso la investigación de un detective en un caso lleno de misterio y tecnología.

Embed - No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium FIles - Pre-order Trailer | PS5 & PS4 Games

Tokyo Xtreme Racer

La saga de velocidad japonesa renace adaptada a la nueva generación: conducción nocturna por autopistas urbanas y gráficos de última generación. Estará disponible el 26 de febrero de 2026.

Embed - Tokyo Xtreme Racer - PlayStation 5 Announcement Trailer | State of Play 2025

Pac-Man Re-World 2 y Once Upon a Katamari Damacy DLCs

Bandai Namco anunció contenido adicional para ambos títulos. Katamari sumará dos packs de historias y desafíos, mientras que Pac-Man World Re-Pac 2 lanzará un colaborativo con Sonic, mezclando dos íconos del gaming.

Embed - Pac-Man World 2 Re-Pac - Sonic the Hedgehog Collaboration Content Launch Trailer | PS5 & PS4 Games

Digimon Story Time Stranger y Super Robot Wars Y (DLC)

Ambos juegos ampliarán su contenido en los próximos meses. Digimon Story lo hará durante el invierno, y Super Robot Wars Y el 21 de noviembre, sumando nuevas unidades y misiones.

Embed - Digimon Story Time Stranger - Episode Pack 1: Alternate Dimension Teaser Trailer | PS5 & PS4 Games

Monster Hunter Wilds y Sonic Racing: CrossWorlds

Capcom y SEGA también dijeron presente. Monster Hunter Wilds recibirá una actualización gratuita el 16 de diciembre, mientras que Sonic Racing CrossWorlds incluirá a Bob Esponja, Nights, AiAi, Tangle y Whisper como nuevos corredores entre diciembre y febrero.

Embed - Sonic Racing: CrossWorlds - Summer Game Fest Trailer | PS5 & PS4 Games

Marvel Tkon: Fighting Souls

Desarrollado por Arc System Works, este título promete revolucionar el género de lucha con combates estilizados y un elenco impresionante: Spider-Man, Ghost Rider, Wolverine, entre otras. En diciembre tendrá una beta cerrada de 72 horas para PS5.

Embed - Marvel Tkon: Fighting Souls - New Closed Beta Trailer | PS5 Games

Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows (DLC)

Confirmando los rumores, el exitoso spin-off multijugador recibirá su primer DLC el 4 de diciembre de 2025, con nuevas zonas, jefes y secretos. Un imperdible para los seguidores del universo Souls.

Embed - Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows - Gameplay Reveal Trailer | PS5 & PS4 Games

Never Grave: The Witch and the Curse

Inspirado en Hollow Knight, este metroidvania de estética mágica saldrá el 5 de marzo de 2026 para PS4 y PS5. Combina acción, exploración y una historia sobre redención y hechicería.

Embed - Never Grave: The Witch and The Curse - Release Date Announcement Trailer | PS5 & PS4 Games

Damon and Baby y Fate Trigger

Dos títulos con alma indie. Damon and Baby llegará a comienzos de 2026 con estética isométrica y puzzles emocionales. Fate Trigger, inspirado en el anime, apunta a conquistar a los fanáticos de la narrativa japonesa.

Embed - Damon and Baby - Teaser Trailer | PS5 & PS4 Games

Octopath Traveler 0

Square Enix presentó la precuela de su saga de RPG en 2D-HD. Mantiene la estética pixelada con efectos de iluminación de última generación. Se lanza el 4 de diciembre, con demo ya disponible, aunque sin textos en castellano.