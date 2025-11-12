Todos los anuncios del State of Play de noviembre 2025 para PS5 con sorpresas para el mundo gamer
PlayStation presentó tráilers, remakes y nuevos lanzamientos para 2026, con protagonismo de títulos japoneses y grandes sagas como Elden Ring y Marvel.
Por qué es importante obtener el router de Starlink y cómo instalarlo correctamente para no sufrir desconexiones
Qué famoso argentino sos dependiendo tu signo, según la Inteligencia Artificial
Sony cerró el año con una nueva edición del State of Play, el evento donde PlayStation presenta sus lanzamientos más esperados. Durante 40 minutos, la compañía reveló avances, remakes y contenido adicional que emocionaron tanto a los fanáticos de los videojuegos clásicos como a quienes prefieren las nuevas tendencias.
Esta jornada puso el foco en los estudios de Japón y Asia, regiones que marcaron la historia de la consola. La compañía anunció títulos como "Dragon Quest VII Reimagined", "Marvel Tkon" y el reciente DLC de "Elden Ring: Nightreign", y hasta una edición especial de PS5 para coleccionistas.
State of Play: los juegos que vienen para PS5
Dragon Quest VII Reimagined
Square Enix presentó el remake de uno de sus RPG más queridos, con gráficos renovados, doblaje completo y una narrativa que mantiene la esencia del clásico. El juego saldrá a la venta el 5 de diciembre de 2025 y promete revivir la aventura de los héroes que viajan entre islas y eras para restaurar un mundo perdido.
Inkonbini y Coffee Talk Tokyo
El evento abrió con dos propuestas que apuestan por la calma y las historias cotidianas. "Inkonbini: One Store" invita al jugador a gestionar una pequeña tienda y conocer las vidas de sus clientes a partir de abril de 2026. Antes, el 5 de marzo, llegará "Coffee Talk Tokyo".
Brokenlore: Unfollow y Brokenlore: Ascend
El terror también tuvo su espacio. "Unfollow" se lanzará el 16 de enero de 2026, con una trama centrada en internet y la fama.
"Ascend", por su parte, estará ambientado en la Torre de Tokio y llegará en verano, explorando los miedos urbanos.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
Uno de los anuncios más esperados fue el regreso de este clásico de "survival horror". El remake mejora los gráficos y ajusta la experiencia sin perder la esencia que es usar una cámara para enfrentar fantasmas. Tendrá una edición de lujo con extras digitales y saldrá el 12 de marzo de 2026.
Dynasty Warriors Origins – DLC Visions of Four Heroes
La franquicia de batallas vuelve con un contenido descargable que amplía su historia. Llegará el 22 de enero de 2026, con nuevas misiones, héroes y enfrentamientos.
Gran Turismo 7 – Power Pack
Kazunori Yamauchi presentó una expansión cargada de novedades: carreras de 24 horas, vehículos inéditos y nuevos circuitos. Estará disponible a finales de 2025, junto con la actualización SPEC.
Motionrec, Wandering Sword y AI: The Somnium Files (Remaster)
La sección de lanzamientos asiáticos incluyó tres proyectos muy diferentes:
-
Motionrec, un juego experimental con estética retro, llegará en primavera de 2026.
-
Wandering Sword combina combates por turnos y exploración en una China ancestral. Sale al catálogo el 28 de marzo de 2026).
-
AI: The Somnium Files Remaster traerá de regreso la investigación de un detective en un caso lleno de misterio y tecnología.
Tokyo Xtreme Racer
La saga de velocidad japonesa renace adaptada a la nueva generación: conducción nocturna por autopistas urbanas y gráficos de última generación. Estará disponible el 26 de febrero de 2026.
Pac-Man Re-World 2 y Once Upon a Katamari Damacy DLCs
Bandai Namco anunció contenido adicional para ambos títulos. Katamari sumará dos packs de historias y desafíos, mientras que Pac-Man World Re-Pac 2 lanzará un colaborativo con Sonic, mezclando dos íconos del gaming.
Digimon Story Time Stranger y Super Robot Wars Y (DLC)
Ambos juegos ampliarán su contenido en los próximos meses. Digimon Story lo hará durante el invierno, y Super Robot Wars Y el 21 de noviembre, sumando nuevas unidades y misiones.
Monster Hunter Wilds y Sonic Racing: CrossWorlds
Capcom y SEGA también dijeron presente. Monster Hunter Wilds recibirá una actualización gratuita el 16 de diciembre, mientras que Sonic Racing CrossWorlds incluirá a Bob Esponja, Nights, AiAi, Tangle y Whisper como nuevos corredores entre diciembre y febrero.
Marvel Tkon: Fighting Souls
Desarrollado por Arc System Works, este título promete revolucionar el género de lucha con combates estilizados y un elenco impresionante: Spider-Man, Ghost Rider, Wolverine, entre otras. En diciembre tendrá una beta cerrada de 72 horas para PS5.
Elden Ring: Nightreign – The Forsaken Hollows (DLC)
Confirmando los rumores, el exitoso spin-off multijugador recibirá su primer DLC el 4 de diciembre de 2025, con nuevas zonas, jefes y secretos. Un imperdible para los seguidores del universo Souls.
Never Grave: The Witch and the Curse
Inspirado en Hollow Knight, este metroidvania de estética mágica saldrá el 5 de marzo de 2026 para PS4 y PS5. Combina acción, exploración y una historia sobre redención y hechicería.
Damon and Baby y Fate Trigger
Dos títulos con alma indie. Damon and Baby llegará a comienzos de 2026 con estética isométrica y puzzles emocionales. Fate Trigger, inspirado en el anime, apunta a conquistar a los fanáticos de la narrativa japonesa.
Octopath Traveler 0
Square Enix presentó la precuela de su saga de RPG en 2D-HD. Mantiene la estética pixelada con efectos de iluminación de última generación. Se lanza el 4 de diciembre, con demo ya disponible, aunque sin textos en castellano.
