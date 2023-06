Videojuegos: todos los anuncios del Xbox Games Showcase 2023 y Starfield Direct







El evento de la compañía de Microsoft reveló novedades sobre 27 juegos. El esperado Starfield llegará el 6 de septiembre.

En el marco de la Summer Game Fest, Xbox y su subsidiaria Bethesda realizaron sus showcase para revelar una gran alineación de videojuegos. El evento incluyó los anuncios y novedades de nuevo hardware y software que llegará a Xbox Series S y X y PC, incluyendo Starfield, Senua’s Saga: Hellblade II, Forza Motorsport, Avowed, entre otros.

El Xbox Games Showcase dio a conocer 27 juegos (21 de los cuales estarán disponibles para Xbox Game Pass y/o PC Game Pass). Después de eso, el Starfield Direct brindó un vistazo en profundidad al primer universo nuevo de Bethesda en más de 25 años. Starfield se lanzará el 6 de septiembre y el director del juego, Todd Howard, y su equipo mostraron la personalización de personajes, exploración, naves y mucho más.

Desde Xbox Game Studios, revelaron nuevos proyectos creados para Xbox desde Compulsion e inXile en forma de South of Midnight y Clockwork Revolution, y actualizaciones sobre juegos como Fable y el futuro de la franquicia Microsoft Flight Simulator. Incluso desenterraron un tesoro que nadie podría haber visto venir con Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island.

Compañías asociadas a Xbox mostaron una variedad de juegos que llegarán a sus plataformas. Desde grandes títulos como Star Wars Outlaws, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, juegos únicos y ambiciosos de desarrolladores independientes como Dungeons of Hinterberg y 33 Immortals, y hasta los maestros de los RPG Atlus como trajeron Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload y Persona 5 Tactica.

Todo lo anunciado en el Showcase se podrá jugar en PC y en las consola Xbox Series X y S. En ese sentido, la compañía de Microsoft anunció que lograron aumentar el suministro de Xbox Series X a nivel mundial. Además se dio a conocer una consola Serie S negra con 1 TB de almacenamiento, que ya se puede preordenar y que se lanzará en septiembre. Starfield Direct revela nueva información y gameplay Al terminar el Xbox Games Showcase, comenzó Starfield Direct, con el director del juego Todd Howard y el equipo de Bethesda Game Studios compartiendo detalles e historias del próximo RPG de ciencia ficción. Este inició con detalles sobre la personalización de los personajes del juego, lo que ha permitido al equipo introducir modelos con más fidelidad que nunca. La presentación reveló detalles sobre la línea de misiones principal del juego, que enviará a intrépidos exploradores en una misión para descubrir los secretos del universo. También, dio una nueva mirada a cómo el juego maneja la tripulación y los Compañeros de su nave: los Compañeros que te acompañen y la tripulación que contrates proporcionarán diferentes bonificaciones a tu nave y puesto de avanzada. Hablando de tu nave, también echamos un vistazo a cómo podrás construir, personalizar y mejorar su lista de naves, y a cómo Starfield manejará la exploración. Desde las superficies de más de 1 000 planetas hasta el espacio intermedio, descubrir lo que hay ahí fuera es casi ilimitado. Starfield se lanzará en Xbox Series X|S y PC el 6 de septiembre. Estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass. Embed Cuáles fueron los anuncios más importantes del Xbox Games Showcase 2023 Fable: un nuevo comienzo para la legendaria franquicia Playground Games presentó Fable, su próximo RPG de acción de mundo abierto y un nuevo comienzo para la legendaria y querida franquicia. Te da la bienvenida a Albion, el hogar de los héroes y donde se desarrolla Fable. En esta inmersiva tierra de aventuras de cuento de hadas esperan innumerables desafíos, tesoros e historias. Embed Forza Motorsport anuncia su fecha de lanzamiento en octubre y más Turn 10 mostró el más reciente vistazo a Forza Motorsport, anunciando pedidos anticipados y una fecha de lanzamiento del 10 de octubre en Xbox Series X|S y PC. También, se compartieron más detalles sobre los autos de portada de Forza Motorsport con General Motors: el impresionante auto de carreras 2023 No.01 Cadillac Racing V-Series.R y el Chevrolet Corvette E-Ray 2024 estarán disponibles para conducir en Forza Motorsport. Embed Avowed llegará en 2024 Ambientado en el mundo de Eora (un lugar conocido por los fans de la serie Pillars of Eternity), Avowed de Obsidian Entertainment verá a los jugadores emprender un viaje a través de Living Lands, una isla extranjera plagada de misterios y secretos, peligro y aventura, opciones y consecuencias. Es una tierra que se siente extraña pero algo intrínseca; un lugar que necesita de ti. En este RPG de fantasía en primera persona, los jugadores explorarán diversos ecosistemas y se encontrarán con compañeros en el camino, mientras descubren la oscuridad que azota estas tierras. Avowed se lanzará en 2024 en Xbox Series X|S, Windows 10/11 y Steam. También estará disponible el mismo día de su lanzamiento con Xbox Game Pass y PC Game Pass. Embed Senua’s Saga: Hellblade II revela una nueva mirada a su mundo oscuro Todo ha llevado a Senua a este momento. Adéntrate en el próximo capítulo de la historia de Senua con esta exhibición de inmersión cinematográfica, imágenes bellamente realizadas y sonido envolvente del equipo de Ninja Theory. Un viaje íntimo para superar la oscuridad tanto interna como externa te espera en Senua’s Saga: Hellblade II, a partir de 2024. Embed South of Midnight anunciado para Xbox Series X|S, Windows PC, Steam y Game Pass De los creadores de Contrast y We Happy Few, South of Midnight es un fascinante juego de acción y aventuras en tercera persona ambientado en el sur profundo de Estados Unidos, que llega a Xbox Series X|S (con Xbox Game Pass), Windows PC (con PC Game Pase) y Steam. Como Hazel, explorarás los mitos y encontrarás criaturas del folclore sureño en un mundo macabro y fantástico. Cuando el desastre golpea su ciudad natal, Hazel será llamada a convertirse en una Weaver: una reparadora mágica de lazos y espíritus rotos. Imbuida de estas nuevas habilidades, Hazel se enfrentará y someterá a criaturas peligrosas, desenredará las redes del pasado compartido de su propia familia y, si tiene suerte, encontrará el camino a un lugar en el que se sienta como en casa. Embed Metaphor: ReFantazio marca el primer RPG de fantasía del equipo detrás de Persona De las mentes creativas de la serie Persona, Metaphor: ReFantazio marca el primer RPG de fantasía a gran escala de ATLUS, presentado por el director Katsura Hashino, el diseñador de personajes Shigenori Soejima y el compositor Shoji Meguro. Escribe tu destino y supera el miedo mientras te adentras en un mundo de fantasía diferente a todo lo que has visto antes. Lleno de un misterio inquietante, el reino se encuentra en un precipicio. Ahora, deberás iniciar un viaje, superando obstáculos y transformando tus lazos con amigos en fortaleza. Metaphor: ReFantazio está desarrollado por Studio Zero. Embed Persona 3 Reload es el renacimiento del clásico RPG La nueva edición del clásico te pone en los zapatos de un estudiante transferido empujado hacia un destino inesperado y en la hora “oculta” entre un día y el siguiente. Trae un sistema de batalla renovado, gráficos y jugabilidad de vanguardia, audio mejorado con voz en off en inglés completamente nueva y una banda sonora remasterizada con nuevos arreglos. Embed Salió la preventa del DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Durante el espectáculo, el tráiler oficial de CD Projekt Red para la próxima expansión de Cyberpunk 2077 brindó un vistazo al sombrío mundo de los espías. El tráiler fue presentado al mundo por Keanu Reeves, quien repite el papel del rockero rebelde Johnny Silverhand para la expansión. En Phantom Liberty, los jugadores se adentrarán profundamente en el nuevo distrito de Dogtown, donde conocerán al agente durmiente Solomon Reed (Idris Elba), asumiendo una misión de alto riesgo de intriga y espionaje. Esta aventura de espías y suspenso presenta una gran cantidad de nuevos personajes, una narrativa apasionante y llena de opciones y nuevas mecánicas de juego. La expansión se lanzará en Xbox Series X y S el 26 de septiembre y ya se puede comprar en preventa. Embed

