Whatsapp: cómo prevenir el robo de tu cuenta

wapp 2.png El mensaje que se recibe una vez que otra persona ingresó a la cuenta.

Cómo prevenir el robo de la cuenta de Whatsapp

En primer lugar, es importante desactivar la vista previa de los mensajes SMS. Cuando se utiliza la verificación en dos pasos sin una aplicación de autenticación, tienden a recibir códigos enviados por mensaje de texto. No obstante, si este código está a la vista con la pantalla bloqueada, no logran funcionar como capa adicional de seguridad si el usuario que no está atento a su teléfono.