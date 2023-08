Xbox renovó un legendario videojuego de disparos para la nueva generación.

Cuáles son las novedades de la nueva versión de Quake II

quake II La nueva versión de Quake II. Xbox

Quienes decidan ir por la campaña para un jugador aterrizarán en un mundo alienígena hostil y se enfrentarán a la amenaza biomecánica de los Strogg en increíbles tiroteos. Armado con un arsenal icónico que va desde la confiable escopeta hasta el devastador Rail Gun, los jugadores enfrentarán horda tras horda de brutales horrores cibernéticos con balas, cohetes, proyectiles y potenciadores para cambiar el rumbo de la humanidad. Quake II ofrece la posibilidad de jugar con amigos en línea con soporte de juego cruzado o desde casa con el modo multijugador local en pantalla dividida.

La acción continúa con las dos expansiones originales de Quake II desarrolladas por id Software, Mission Pack: The Reckoning y Mission Pack: Ground Zero, además de la nueva Call of the Machine, una expansión para un jugador de Quake II del nuevo desarrollador de Wolfenstein: The New Colossus, MachineGames. Quake II también incluye el port oficial de Nintendo 64 publicado originalmente por Midway, que incluye nuevos mapas y los favoritos de los fans para luchar.

El nuevo Quake II también permite establecer el puntaje en los modos multijugador Deathmatch, Team Deathmatch y Capture the Flag de manera local o con hasta 16 jugadores en línea (con matchmaking, salas personalizadas y compatibilidad con bots).