Tesla rompe un nuevo récord: cuántos Superchargers tiene y dónde está su mayor red de carga

Tesla superó los 85.000 Superchargers en más de 9.000 ubicaciones. Cuánto creció la red y cuántos cargadores pueden usar otros autos.

La aceleración en la infraestructura de Tesla acompaña el aumento constante de usuarios y sesiones de carga.

Tesla alcanzó un nuevo récord en su infraestructura de carga eléctrica al superar los 85.000 puestos Supercharger distribuidos en más de 9.000 ubicaciones a nivel mundial. El hito fue informado por Tesla Charging y confirmado a partir de los datos de seguimiento de la red.

La expansión se aceleró durante los últimos meses. La compañía pasó de 80.000 puestos en abril de 2026 a más de 85.000 en octubre , lo que representa unos 5.000 nuevos cargadores en aproximadamente seis meses. El crecimiento también se produjo mientras aumentaba la cantidad de sesiones de carga realizadas por los usuarios.

El nuevo récord contempla más de 85.000 puestos individuales de carga y más de 9.000 sitios activos . Tesla comunicó el hito el 2 de octubre y señaló que la red continúa creciendo. El cargador identificado como el número 85.000 se encuentra en Tsuchiura, Japón .

La evolución muestra la velocidad con la que la compañía amplió su infraestructura. Tesla alcanzó los 60.000 Superchargers en octubre de 2024, llegó a 70.000 en junio de 2025 y superó los 80.000 en abril de 2026. En apenas 15 meses agregó aproximadamente 15.000 puestos .

La red también se volvió más amplia geográficamente. América del Norte concentra alrededor del 51% de los puestos , seguida por Europa con cerca del 27% y Asia-Pacífico con aproximadamente el 22%. Sudamérica todavía representa una porción muy pequeña de la infraestructura global.

Cuántos cargadores de Tesla pueden utilizar otros autos eléctricos

Uno de los cambios más importantes de la red es que los Superchargers dejaron de estar destinados exclusivamente a vehículos Tesla. Actualmente, más de 5.600 sitios, equivalentes al 62,5% de las ubicaciones abiertas, permiten la carga de otros vehículos eléctricos compatibles.

En términos de puestos individuales, más de 61.000 Superchargers pueden ser utilizados por vehículos eléctricos de otras marcas. Esto representa alrededor del 72% de los cargadores contabilizados en la red que admiten este tipo de acceso.

La apertura de la infraestructura a otras automotrices convirtió a los Superchargers en una pieza importante del ecosistema de carga rápida. Para Tesla, además de facilitar el uso de sus estaciones por parte de otros conductores, representa una forma de aprovechar una red que continúa creciendo independientemente de la marca del vehículo.

Tesla acelera la instalación de nuevos Superchargers

El crecimiento de la red también está relacionado con nuevos métodos para instalar los cargadores más rápidamente. Tesla comenzó a utilizar sistemas prefabricados que reducen el trabajo necesario en cada ubicación y permiten acelerar las obras.

Entre las nuevas soluciones aparece el Accordion Supercharger, diseñado para facilitar la instalación de puestos en determinados espacios, además de unidades prefabricadas que llegan preparadas para ser conectadas y puestas en funcionamiento con menos tareas en el lugar.

Durante el tercer trimestre de 2026, la red incorporó aproximadamente 2.700 nuevos puestos, mientras que los Superchargers entregaron 2,4 TWh de energía entre julio y septiembre. Si Tesla mantiene un ritmo cercano a los 2.500 o 2.700 nuevos puestos por trimestre, la red podría acercarse a los 90.000 Superchargers durante la primera mitad de 2027.