The Who se prueban con una orquesta

A casi toda banda de rock le llega su concierto con orquesta sinfónica, pero no a todos les sienta bien, y por motivos lógicos unos íconos del rock fuerte y callejero típicamente mod como The Who nunca lo había intentado. Eso hasta 2019, cuando después de 40 años volvió al estadio de Wembley en la única presentación británica de su última gira mundial, lo que fue un gran evento que tuvo el acompañamiento de la Isobel Griffiths Orchestra que irrumpe sólo en algunos pasajes de un gran show con muchos clásicos y versiones unplugged, otra novedad para la banda con solo dos miembros originales sobrevivientes, los esenciales Pete Townshend y Roger Daltrey. Editado en todos los formatos, el álbum explota orquestalmente de manera convincente en “Pinball Wizard” de “Tommy” y sobre todo en algunos temas de “Quadrophenia”, por ejemplo el frenético “5: 15” con buenos arreglos de bronces para acompañar un clásico rockero. En este estilo orquestal el gran momento es “Love Reign oe’r me” ya que las cuerdas reemplazan bien los sintetizadores del original, y Daltrey demuestra que su voz todavía alcanza las notas más difíciles.. Los temas acústicos son lo más original, porque es algo nuevo escuchar “Won’t Get Fooled Again” sin guitarra eléctrica por primera vez. Como también hay hits tocados tal como eran, por ejemplo “The Seeker” y “Substitute”.

=“The Who with Orchestra: Live at Wembley”, The Who – Geffen/Polydor/Universal 389450.