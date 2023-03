Una práctica inconstitucional

Frente a ello, una gran cantidad de contribuyentes acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la tasa pretendida. Así, se sostuvo que había sido creado un sistema de fiscalización higiénico-sanitario provincial que generaba una interferencia y superposición con los organismos especializados de control. Ello, por cuanto la inspección o control sanitario y/o bromatológico ya eran realizados por la autoridad nacional de aplicación (SENASA), lo que en definitiva suponía la violación de las disposiciones federales del Código Alimentario Argentino. Reconociendo que se estaría creando una especie de valla aduanera interior, a partir de 2009 la Corte Suprema dictó una gran cantidad de sentencias en donde declaró la invalidez constitucional de la “tasa de abasto” provincial, como en los casos “Molinos Río de La Plata c/ pcia. de Buenos Aires” (2009); “Logística La Serenísima S.A. c/ Pcia. de Mendoza (2015) y “Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ pcia. de Mendoza (2020), entre otros. Lo llamativo de la decisión de la Provincia de Neuquén es que pretende retornar al cobro de un gravamen cuya validez ya ha sido rechazada por el máximo tribunal. En definitiva, no se hace más que violentar el régimen republicano, desentendiéndose del sistema de frenos y contrapesos, en donde la Justicia ya se ha expedido claramente.