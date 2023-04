Una serie algo incómoda para tiempos sensibles

Los jueves en CC y los viernes en Paramount+ se empezaron a estrenar los nuevos episodios. La señal cómica de Viacom también estuvo repitiendo episodios clásicos de “South Park” con intervalos para emitir “Ridiculouness” y otras animaciones de MTV como “Daria”, “Ugly Americans” y “La casa de los dibujos” (“Drawn Together”, algo así como el Gran Hermano animado, un cartoon de culto), para luego retomar las andanzas de Stan, Kyle, Cartman y Kenny hasta que termina el horario de protección al menor a las 6 a.m. Detalle que surve para recordar que, no por ser de cartoons, “South Park” es un programa para chicos.

Todo fue paulatino. Los cambios que Tray Parker y Matt Stone le fueron dando a su show desde su comienzo en 1997: al principio era un dibujito crudo y casi punk, luego a los pocos años empezó a mostrar elementos de sátira social y política y mas tarde, ya hacia los primeros 15 años, apelaron a argumentos más elaborados que continuaban de un episodio a otro, lo que por un lado ofrecía tramas más ricas pero al mismo tiempo le quitaban la frescura de antaño, y lo mismo pasaba con la estrategia de darle mayor protagonismo a los personajes adultos, especialmente al padre de Stan, para no agotar a los cuatro chicos que para gusto de muchos fans de la primera hora nunca debieron dejar de ser el foco..

El gran salto vino en el 2021, cuando Parker y Stone consiguieron 900 millones de dólares de Paramount a cambio de seis nuevas temporadas de la serie, más 14 especiales dobles o triples, de los cuales ya se hicieron tres: “South Park: Covid”, seguido por “South Park: Post Covid” y el reciente “Streaming Wars”. Aunque sin perder su corrosividad, los temas son otros. También hay que observar que lo que no se le tolera hoy a clásicos de Disney como “Dumbo” o “Peter Pan”, que deben ser exhibidos (como “Lo que el viento se llevó”) con carteles explicativos sobre los cambios de época, con los transgresores de “South Park” se admiten más cosas. Como en las letras de los rap.

Tal como se esta viendo en los primeros episodios de esta temporada, las tramas ya no están relacionadas de capitulo a capitulo, lo que devuelve el carácter directo que originalmente tenia el show y que además recobra sentido creativo, dado que para historias mas elaboradas ya están los mencionados especiales de mayor duración.

Entre los nuevos episodios hay algunos buenos como el de la muerte de la reina de Canadá con la presencia de Sir Elton “Apestoso” John y el príncipe canadiense y su esposa plebeya recorriendo el mundo en busca de privacidad hasta aterrizar en South Park. En otro, el TikTok es el centro rompiendo la amistad de Stan y Kyle, que es mencionado como “el judío que maneja Hollywood” (para evitar susceptibilidades lo dirigió Matt Stone, que es judío, y no el habitual Trey Parker). Hay otro capítulo logrado, “Inodoros japoneses”, sobre el padre de Stan y los adultos, y otro en el que como muy pocas veces a lo largo de su historia los fans podrán ver brevemente el rostro descubierto de Kenny, el chico encapuchado que al principio moría violentamente en cada episodio.

En Estados Unidos el estreno de la temporada 26 no tuvo el éxito de “Outer Banks” de Netflix y “The Last of Us” de HBO, pero en febrero logró 700 millones de visualizaciones solo en streaming y en televisores (sin contar tablets y smartphones) según la empresa Nielsen.

La serie volvió a cobrar relevancia en los medios cuando Paris Hilton, que hace años fue objeto de una parodia sangrienta en uno de los episodios más clásicos, finalmente reconoció en una entrevista con The Hollywood Reporter que se había visto ridiculizada en aquel capitulo, cosa que venía negando todos estos años. La celebrity millonaria habló pestes de su versión animada y dijo que literalmente la enfermó y que aún sufre las consecuencias de lo que considera una burla despiadada. En el episodio, una decadente Paris Hilton, triste por el suicidio de todos sus perritos, decidía comprar al chico más bobo de la escuela, Butters, y adoptarlo como mascota.