Una sociedad que le “picó el boleto” a la política y reclama un reseteo general

Una porción mayoritaria de la ciudadanía pareció resignificar el “que se vayan todos” de principios de siglo por el “que venga cualquiera”, veinte años después. Pero no se trató de un cualquiera que tenía como único atributo ser un outsider de la política como Javier Milei, sino por el que propuso un ideario similar al de Cambiemos 2019 que afirmaba que había que hacer lo mismo que había intentado durante su gobierno pero “más rápido”. La velocidad del mazazo y lo profundo a hundir el bisturí fue lo que concitó un apoyo mayoritario que quedó plasmado en el resultado del balotaje. La sociedad le había “picado el boleto” a la clase política que seguía, como quedaba en el dicho popular, “en un cumple”. Y no es solo atribuible a un partido político, pese a que el derrotado fue el peronismo y las grandes estructuras que le retacearon apoyo como la UCR, sino a un modelo decisional que generó que la experiencia del votante viera en el Estado una estructura sobredimensionda de sojuzgamiento en cuyo seno no puede hallar una sola solución a sus padecimientos. El cachetazo fue equivalente al nivel de ineficiencia que silenciosamente se acumuló. Era una olla a presión por un formato agotado esperando el momento de estallar. Ocurrió.