Victoria de Donald Trump en EEUU: Kamala Harris llamó a aceptar la derrota y dijo que colaborará con la transición

La candidata demócrata habló ante su electorado tras la derrota ante Donald Trump. "Reconozco la derrota pero no voy a ceder en la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad", afirmó.

Pese a no lograr el objetivo, le agradeció a la ciudadanía por su apoyo. "Me siento orgullosa de la campaña que hicimos. Tuvimos una intención muy clara sobre como unir a las personas de todo tipo de profesión e historiales, por nuestro país, por la lucha de EEUU. Lo hicimos a sabiendas de que todos tenemos mucho más en común de lo que nos separa", aseguró.

"Mi corazón está lleno de gratitud por la confianza que han colocado en mí, lleno de amor por nuestro país", continuó Harris ante una multitud en la Universidad Howard, en Washington DC. "El resultado de la elección no es lo que queríamos y por lo que luchamos y votamos", reconoció pero dejó en claro hay que continuar peleando por esos objetivos: "Escúchenme bien. La luz de la promesa de ese EEUU siempre brillará intensamente si nosotros nunca desistimos y nos mantenemos luchando".

Kamala Harris reconoció la derrota y llamó a Trump para organizar una "transición pacífica"

La postulante demócrata le habló a su entorno más cercano y les transmitió gratitud por el camino recorrido. "A mi querido Doug y a mi familia, los quiero tanto. A Joe Biden y a la Doctora (Jill) Biden, gracias por la confianza. Al gobernador (Tim) Walts y a su familia: se que el servicio que han brindado a este país continuará. Y a mi equipo de campaña, gracias! Se que dieron tanto de si mismo. Les doy las gracias a los voluntarios electorales", dijo.

En horas de la mañana, una vez confirmada la conquista de Trump en los estados clave, se comunicó con el futuro presidente para reconocer la derrota. "Tenemos que aceptar el resultado de nuestra elección", insistió ante el público y agregó: "Temprano llamé al presidente Trump y lo felicité por su victoria. Le dije que lo vamos a ayudar con la transición. Vamos a tener una transición pacifica de poder".

"Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando uno pierde una elección acepta los resultados. Ese principio separa a la democracia de la tiranía o la monarquía. Cualquiera que busque la confianza del pueblo, lo debe honrar", dijo, en un tiro por elevación a Trump, quien en 2020 desconoció los resultados luego de la derrota ante Biden.

El reconocimiento de la derrota no representa una capitulación de los reclamos y demandas de la ciudadanía que la acompaña, aclaró Harris. "Reconozco la derrota pero no voy a ceder en la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad del pueblo estadounidense", dijo y agregó: "Nunca voy a darme por vencida en la lucha por el futuro de los estadounidense en el que puedan lograr sus sueños, ambiciones y aspiraciones, donde las mujeres de EEUU puedan tener libertad sobre las decisiones de su propio cuerpo; nunca vamos a desistir de proteger nuestras escuelas y calles por la violencia armada; nunca desistiremos en la lucha por nuestra democracia, el estado de derecho y por la lucha sagrada de que todos tenemos derechos fundamentales que deben ser respetados".

El mensaje de Kamala Harris a sus votantes: "Lo importante es nunca desistir"

Al hablarle a los jóvenes, les dijo que "está bien sentirse triste y decepcionado" pero aseguró que "todo va a salir bien". "A veces la lucha se demora. Eso no significa que no vamos a ganar", continuó y remarcó que "lo importante es nunca desistir y dejar de intentar que el mundo sea un mejor lugar. Ustedes tienen ese poder. Nunca escuchen cuando les digan que algo es imposible porque no se ha hecho antes".

Además, les pidió a los estadounidenses que no se ven representados en Trump que "no desesperen ni desfallezcan". "Este es el momento de resistir, de arremangarnos las mangas, es el momento de organizarnos, movilizarnos y seguir comprometidos por el futuro de la libertad y de la justicia", recalcó.

Hay un adagio que se llama "La ley de la historia" que dice: 'Solamente cuando es suficientemente oscuro, uno puede ver las estrellas'. Se que muchos creen que estamos entrando en una época oscura. Para el beneficio de todos nosotros espero que no sea el caso. Si es así, debemos llenar el cielo con la luz de miles de millones de estrellas brillantes, la luz del optimismo, de la fe, de la verdad y el servicio", cerró.