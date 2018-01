Aerolínea le perdió la silla a Gustavo Fernández con la que iba a jugar el Abierto de Australia

El número uno del ranking mundial de tenis adaptado, el cordobés Gustavo Fernández, denunció a la aerolínea Air New Zeland por la pérdida de su silla de ruedas.



"Perdieron mi silla de ruedas y no tuvieron la cortesía de contestar el teléfono en todo el día. Por favor, contáctense conmigo lo antes posible", escribió Fernández en su cuenta oficial de la red social Twitter desde suelo australiano donde llegó en busca de la defensa del título en el primer Grand Slam de 2018.



La empresa neozelandés, vía Twitter, contestó el pedido del tenista cordobés de la siguiente manera: "Hola Gusti, lamentamos mucho oír esto ¿Podrás enviarnos un mensaje directo con más información?".



Fernández se disponía a entrenarse en Melbourne, pero ahora buscará un plan alternativo hasta que le envíen una nueva silla de ruedas desde Córdoba. Todavía no se sabe el paradero de la silla.



Gustavo Fernández, de 23 años, acredita dos títulos de Grand Slam como el Abierto de Australia 2017 y Roland Garros 2016.