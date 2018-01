Cristina y Timerman apelaron sus procesamientos en la causa por encubrimiento a Irán

Las defensas de la ex presidenta Cristina de Kirchner y del excanciller Héctor Timerman apelaron ante la Cámara Federal de Casación los procesamientos con prisión preventiva dictados a ambos por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.



En el caso de Timerman, la abogada Graciana Peñafort recurrió además al máximo tribunal penal del país por el rechazo a excarcelarlo, ya que cumple arresto domiciliario por cuestiones de salud, informaron fuentes judiciales.



Peñafort presentó escritos de apelación por Cristina y Timerman ante la sala II de la Cámara Federal porteña que confirmó a fines del año pasado los procesamientos y prisiones preventivas dictados por el juez federal Claudio Bonadio.



Este tribunal derivará los planteos a Casación y los jueces de feria en esta instancia deberán resolver si habilitan la feria judicial de enero para darles tratamiento.



El plazo para apelar la confirmación de los procesamientos resuelta por la Cámara Federal vence mañana martes, en las dos primeras horas de actividad judicial, entre las 7.30 y las 9.30.



Hasta el momento, recurrieron a Casación la ex presidenta y senadora, Timerman, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y el ex vicecanciller Eduardo Zuain, en estos dos últimos casos sin prisión preventiva.