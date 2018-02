El Merval avanzó 0,2% sostenido por el sector petrolero y Cresud

En otra jornada volátil y muy selectiva, con los inversores atentos a la presentación de balances, el índice Merval avanzó un 0,2% a 33.124,77 unidades, impulsado por los papeles de Cresud, y las acciones del sector petrolero, en medio de un repunte de los precios internacionales del crudo.





Dubitativo, el panel líder alternó durante toda la jornada alzas y bajas, y sólo faltando media hora para el cierre se decantó por las (leves) ganancias. "Nuevamente se volvió a ver volatilidad en la plaza local. Los inversores siguen atentos las entradas de balances de empresas (...) Creemos que la volatilidad seguirá presente en la bolsa local en el corto plazo", dijo Agustín Trella, analista de Balanz Capital.



Las principales subas del día las registraron Tenaris (+4,6%); Cresud (+2,9%); e YPF (+1,6%), en medio de una revalorización de los precios internacionales del crudo.



El valor del barril WTI aumentó un 1,8%, hasta los u$s 62,77 luego de que se conociera que las reservas de petróleo de EEUU descendieron la semana pasada en 1,6 millones de barriles, hasta alcanzar los 420,5 millones. La cifra sorprendió a los analistas, que habían anticipado en sus previsiones un incremento de 1,9 millones de barriles.



La suba de Tenaris fue apuntalada además por un muy buen balance del cuarto trimestre de 2017, en el que reportó una ganancia de u$s 160,2 millones, frente a utilidades de u$s 33,8 millones obtenidas en igual trimestre de ejercicio anterior.



Por su parte, Cresud, el papel más negociado del día (con $ 85 millones), registró un importante avance luego de que anunciara un programa de recompra de acciones. Según una nota que envió a la Bolsa, el monto máximo a invertir será de $ 500 millones, y el precio máximo a pagar en pesos será de 50 y en dólares 25 (las adquisiciones se llevarán a cabo hasta el 30 de agosto del año en curso).



Más allá de esto, fue una jornada "errática, y con bajo volumen de negocios. Otra característica llamativa fue que esta vez no acompañamos los avatares de los mercados de referencia, que rebotaron con fuerza (el Dow Jones avanzó un 0,7%) este jueves después del traspié del miércoles", dijeron Rava Bursátil.



El volumen operado en acciones volvió a ser limitado, y apenas alcanzó los $ 769 millones. En el balance general de acciones 38 cerraron en alza, 42 en baja y 13 se mantuvieron sin cambios.



• Bonos



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) operaron sin una tendencia definida, con subas en el tramo corto y medio, y bajas en el tramo largo.



El Argentina 2027 trepó un 0,8%; el Bonar 2020 y el 2024 ganaron un 0,5%, pero los Par cedieron hasta 0,2% y los Discount bajaron 0,1%.



Por último, el riesgo país, que mide el JP Morgan,se ubicaba en los 397 puntos básicos.