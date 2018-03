El Merval subió 1,1% y coronó una semana positiva (trepó 4%)

En sintonía con la gran jornada que vivió Wall Street, eñ índice Merval avanzó este viernes un 1,1% hasta las 33.182,31 unidades, de la mano de las acciones del sector energético y financiero.



De este modo, el panel líder coró una semana positiva en la que acumuló una ganancia del 4%.



Lo mejor de la jornada estuvo en la primera hora de operaciones, cuando el índice llegó a trepar un 2%. Después de mediodía, el mercado en general fue perdiendo intensidad, quizás en parte, porque el volumen de negocios no acompañó como se esperaba (el monto operado en papeles privados finalmente llegó a los $ 843 millones).



El impulso inicial llegó desde el norte, todo porque se conocieron en EEUU los datos de empleo por el mes de febrero, que resultaron en líneas generales mejor a lo esperado, destacó un informe de Rava. Debido a esta noticia, el Dow Jones trepó un 1,8%, al igual que el Nasdaq, que terminó en récord.



En ese marco, las acciones de Galicia lideraron los avances, con un alza del 3,6%; seguidas por las de Transener (+3,1%), que presentó un muy buen balance; y Supervielle (+3,1%).



Ocurrió en una jornada en la que el dólar registró una baja de 14 centavos a $ 20,55 por la venta de dólares que liderada nuevamente el Banco Central (alrededord e u$s 170 millones), quien de manera escalonada participó desde temprano en el mercado mayorista para evitar una profundización en la escalada alcista.



Agentes cambiarios coincidieron en que la actitud de la autoridad monetaria fue para distender la demanda de divisa, colocando un piso en torno a niveles de $ 20,40.



"Evidentemente el Central tiene poder de fuego, y como preocupa la presión inflacionaria, hará lo posible como para que el tipo de cambio no se devalúe más todavía", explicó un agente financiero de un fondo de pensiones.



La autoridad monetaria viene de reanudar su participación cambiaria esta semana, desde mitad de 2017, mediante la venta de 30 millones de dólares el lunes, otros 20 millones el miércoles y 123 millones de dólares el jueves.



• Renta fija



En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) cerraron con resultados dispares.



Los Par treparon hasta 1,8%; el Argentina 2027 ganó un 1,1%; y los Discount avanzaron hasta 0,3%. En tanto, el Bonar 2024 cedió un 0,1%; y el Bonar 2020, un 0,3%.



Por último, el riesgo país -elaborado por la banca JP.Morgan- se hundía un 3,7% a 392 unidades.