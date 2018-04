Vidal sobre el conflicto docente: "Los gremios tienen la decisión de no acordar"

La gobernadora bonaerense, María Eugenio Vidal, acusó este sábado a los gremios docentes de la provincia de "tener la decisión de no acordar" con las autoridades locales para solucionar el conflicto salarial que derivará en un nuevo paro el próximo miércoles.



Vidal recordó que "se hicieron 16 reuniones con los gremios con diferentes propuestas" y garantizó que los docentes "no van a perder con la inflación".



En ese sentido y en declaraciones en el programa de Mirta Legrand, que se emite por Canal 13, que los ingresos para pagar los sueldos de los docentes crecen con la inflación.



La última propuesta salarial a los gremios docentes implica un aumento de 10% en tres cuotas y negociar un nuevo incremento en julio próximo.



Según la gobernadora, la pretensión de los gremios es de un incremento que le ganaría en un 4 por ciento a la inflación.



"Que me expliquen de dónde sacar esa diferencia y yo se lo doy a los docentes. Yo creo que está la decisión de no acordar", expresó Vidal.



Además sostuvo que un docente con doble jornada pasará a cobrar 24 mil pesos y 27 mil a partir de junio.