Redrado sobre disparada del dólar: "Se están pagando errores de haber permitido un carry trade el año pasado"

El dólar alcanzó este jueves un nuevo récord histórico de $ 23 al registrar la mayor suba desde la salida del cepo con una disparada del 7%. En lo que fue una jornada desconcertante para el mercado, el Banco Central primero intervino con la venta de u$s 451 millones de sus reservas y luego subió la tasas de referencia.



En diálogo con ámbito.com, el extitular del BCRA, Martín Redrado, evaluó la estrategia de la entidad monetaria en medio de la corrida cambiaria y consideró que en los últimos días "se están pagando errores en política cambiaria al haber permitido un carry trade el año pasado". Ante este panorama, el economista anticipó que los próximos movimientos del organismo que conduce Federico Surzenegger serán claves para determinar cuál será el final de la pulseada entre el mercado y el Central.



Periodista: ¿Cuál es tu primer análisis de los movimientos del dólar de los últimos días?

Martín Redrado: Veo factores externos y factores locales. Entre los externos está claro que aumentan los costos del dinero y la reacción es desigual en distintos países emergentes y se está castigando a los que tienen déficit gemelos, déficit de cuenta corriente y déficit fiscal. También se están pagando errores en política cambiaria al haber permitido un carry trade el año pasado provocando que tenedores del exterior estén saliendo de Lebac y haya un cambio de portafolio. Esto provoca un exceso de demanda, mientras que la oferta no aparece. A esto se suma que las retenciones van bajando medio punto por mes por lo cual los únicos que podrían estar liquidando divisas tienen un incentivo para quedarse hacia adelante por lo cual están todos los incentivos de demanda y ninguno de los incentivos de oferta en la cancha para poder generar un equilibrio en el mercado de divisas.



P: ¿La estrategia del BCRA de intervenir vendiendo reservas para bajar el precio del dólar fue correcta?

MR: No fue una estrategia acertada porque terminó cediendo a las presiones del mercado. Cuando se interviene en exceso con niveles de reservas se lo tiene que hacer para enfriar el mercado y hacerlo perder al mercado. Esto no lo logró y el mercado le viene ganando al Banco Central. Las reservas están para usarlas, no están para mirarlas con un criterio de rentabilidad de privados, pero sin duda cuando la semana pasada se le vendió a distintas posiciones del exterior un dólar a $ 20,50 evidentemente se les vendió a un dólar barato y por lo tanto eso no ha sido una buena utilización. Mi visión es que se interviene en un contexto de corrida cambiara se hace para enfriar y hacer perder al mercado.



P: ¿La suba de tasas que realizó el Central va a surtir efecto para calmar la demanda de dólares?

MR: Fue un día particular y a mi juicio este viernes será un Día D en esta pulseada con el marcado. A última hora el dólar estaba negociándose a $ 22,40 y una oferta del Central a las 14:59 llevó el precio a $ 23. Esto puede dar la lectura de que quiso hacer un overshooting, es decir, pasar por las expectativas e intervenir fuerte este viernes. Se verá si hubo una decisión del Central de sobre reaccionar e intervenir con toda la fuerza que le da su balance o está dejando correr el tipo de cambio y pagar el error de haber permitido el carry trade del año pasado y de haber generado que un instrumento de esterilización de pesos sea utilizado por inversores externos en propósitos de mejorar su rentabilidad.







P: ¿Cómo afecta a la intención del Gobierno de tomar más deuda en el exterior?

MR: Los mercados hacia adelante van a estar volátiles y oportunistas. Habrá ventanas en las que el mercado va a estar cerrado y no van a poder emitir ni siquiera los otros países emergentes y habrá otros momentos de mayor oportunidad con ventanas que se abran y donde Argentina sí va a poder colocar a un mayor costo. Mi recomendación es emitir en otras monedas. El euro está depreciándose respecto al dólar y con tasas de interés mucho más bajas. Hay que tener en cuenta que la tasa de referencia del Banco Central europeo es negativa y no tiene perspectivas de subirla ni en el corto ni en el mediano plazo. También se puede sumar a Japón si queremos diversificar la fuente de fondos. Además, hacia adelante la Argentina tiene que mostrar una menor dependencia al financiamiento internacional que si bien no se va a terminar, sí va a ser más caro.



P: Ante estas situaciones da la sensación que el Central está pagando los platos rotos del 28-D.

MR: En realidad está pagando el costo de una política cambiaria de haber dejado el dólar chato el año pasado y de haber dejado crecer la inflación 10 puntos por encima de la tasa de evaluación. Creo que la lección que nos deja esto es que si no convergen las variables macro hacia un mismo número tenemos una economía de frazada corta. Si aquí no converge la variable fiscal, con la variable de emisión monetaria, con el dólar y la inflación tenemos distorsiones que por las buenas o por las malas se corrigen. Lo importante hacia adelante es tener un gradualismo ordenado o donde converjan las principales variables macro económicas.



P: ¿Estos movimientos del dólar impactarán en la inflación?

MR: Está claro que hay pass through en términos de dólar a precios en especial en alimentos. Con lo cual si tenemos un salto de $ 20,50 y permanece en $ 23 obviamente vamos a tener un impacto en precios.



P: ¿Cúal es tu proyección económica hacia el final del año?

MR: Obviamente tomamos este fenómeno como transitorio y que las cosas van a volver a la normalidad en los próximos diez días en niveles que serían adecuados. En ese contexto, nuestras evaluaciones en crecimiento están en el 2% y si hay alguna revisión será hacia abajo. Por ahora mantenemos una tasa de inflación del 21,5%, pero todavía no hemos evaluado el fenómeno de esta última semana como algo permanente.