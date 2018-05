El dólar cede 31 centavos y perfora el piso de los $ 22

Con el Banco Central atento a los movimientos del mercado, el dólar abre la semana estable a $ 22,28 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Cabe recordar que la autoridad monetaria anunció el último viernes una nueva suba de la tasa de referencia y un límite a la tenencia de divisas a los bancos, con lo que logró ponerle un freno (momentáneo) al dólar, que bajó 72 centavos (-3,1%) a $ 22,28.



El billete, de todas maneras, terminó la semana pasada con un avance del 6,6%, ya que venía de acumular una alza de 11,9% en las cuatro ruedas previas.



En la plaza paralela local, por su parte, el blue se hundió $ 1,3 a $ 22,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, cedió 72 centavos a $ 22,03.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cedió $ 1,2 (-2,5%), sin intervención del BCRA.



El Banco Central pareció haber tomado el control de la situación, luego de haber sacrificado u$s 5.300 millones de reservas en las últimas siete jornadas y más de u$s 7.700 millones desde que arrancó con sus intervenciones, a principio de marzo.



Antes del inicio de la rueda, el Banco Central resolvió aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos a 40% para intentar frenar la corrida cambiaria y redujo al 10% el límite de tenencia de billetes verdes de los bancos.



Asimismo, la autoridad monetaria amplió el ancho del corredor de tasas: las tasas a 7 días se ubicarán en 47% para el pase activo y 33% para el pase pasivo; las tasas a un día se ubican en 57% para el pase activo y 28% para el pasivo.



Por otra parte, la entidad decidió que desde el próximo lunes la posición global neta positiva de moneda extranjera de las entidades financieras computada en saldos diarios al tipo de cambio de referencia no podrá superar el 10% de la responsabilidad patrimonial computable o los recursos propios líquidos, ambos del mes anterior al que corresponda, lo que sea menor.



Una combinación "explosiva" de factores externos y, sobre todo, locales provocó desde la semana pasada una inusitada demanda de dólares, que dio lugar a una disparada de la cotización del billete. Entre los más importantes, se destacan la entrada en vigor del impuesto a la renta financiera; los tironeos políticos y económicos sobre tarifas; la suba de tasas en EEUU y una mayor apreciación global de dólar.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó a un promedio del 31% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 138 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes próximo. Las tasas de Lebac en el circuito secundario cerraron al plazo de 12 días a 33,75% (el juves tocar un máximo de 44%), y al plazo de 48 días terminó al 34,5%.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 813 millones, más del 50 % se operó en mayo a $ 22,375 con una tasa de 35,7% TNA. Y el más largo fue a septiembre, que cerró a $ 24,51 con una tasa de 30,45%. Los plazos bajaron más de un $ 1,5 en promedio.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron este viernes u$s 134 millones hasta los u$s 56.013 millones.