Armando Pepe: "Los que tomaron un crédito UVA, hoy recurren a familiares para completar la operación"

La escalada del dólar que se registró desde el 18 de abril -pasó de $ 20,45 a $ 23,13 en el cierre de ayer- afecta a miles de tomadores de créditos hipotecarios UVA, máxime teniendo en cuenta que las propiedades cotizan en la moneda estadounidense.



En ese contexto, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA), Armando Pepe, reconoció que el mercado inmobiliario está en medio de un "torbellino" y afirmó que los compradores que tomaron préstamos, recurren a familiares y amigos para poder cubrir el aumento que les generó la devaluación del peso en las propiedades a adquirir.



En diálogo con ámbito.com, el corredor inmobiliario dio un diagnóstico de la situación y dijo que el problema "va a pasar".



Periodista.: ¿Cómo quedó parado el sector inmobiliario ante esta corrida cambiaria?



Armando Pepe.: Estamos en un momento de torbellino en el mercado inmobiliario pero en unos días se va a tranquilizar. Esto va a pasar. Tiene que haber un poco más de tranquilidad. Todos los ciudadanos estamos desde que empezó el año preocupados por el aumento de los precios de la economía. No hay nada que no haya aumentado. Los que tenían créditos UVA otorgados, propiedad ya seleccionada, escribanía designada por el banco y fecha para escrituración, se encuentran con que les falta dinero para concretar la operación.



P.: ¿Puede dar un ejemplo?



A.P.: Alguien que iba a comprar un departamento de u$s 150 mil, tenía u$s 50 mil y necesitaba un crédito de u$s 100 mil. El banco le daba $ 1.773.000. Pero hoy con esa plata no puede comprar los u$s 100 mil para alcanzar el valor de la propiedad. Actualmente necesita $ 600 mil más pero el banco no hace nada. Solo le da más plazo. Entonces la gente tiene que recurrir a lo que yo llamo "crédito FAMA" (pedirles a familiares y amigos), sino difícilmente pueda comprar. Hay otro grupo de gente que estaba mirando propiedades, averiguando sobre el crédito y ahora quedó stand by. Lo único que sigue funcionando son las ventas de aquellos que ya tenían los dólares porque los ahorraron, los blanquearon y los tenían de antes.



P.: ¿Qué pasa con las reservas en dólares de los departamentos que no se alcanzaron a comprar?



A.P.: Al que dejó una reserva en dólares por la operación, corresponde que se la devuelvan en el caso de que se caiga por no poder alcanzar la suma necesaria para escriturar. Es una cuestión moral. Si nos atenemos estrictamente a la ley, cuando el comprador no escritura, tiene que pagar la reserva. Pero en esta situación no corresponde.



P.: ¿Qué otras alternativas tienen los compradores?



A.P.: Algunos sacan un crédito personal con una tasa normal y completan la plata que les falta. Pero ahora con las tasas como están de elevadas, los créditos personales son también inviables.



P.: ¿Se siguen esperando ventas récord para este año? ¿Cómo es la situación con respecto al año pasado?



A.P.: El año venía muy bien. Además en 2017 tuvimos récord de ventas y colocaciones de créditos en todo el país. El CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) informó que el año pasado en la Ciudad se aprobaron planos por un millón doscientos mil metros cuadrados de nuevas obras de mayores de 1000 metros. Eso significa una vez y media lo que está construido en Puerto Madero, como para tener una dimensión. Este año, en el primer cuatrimestre, se aprobaron 380 mil metros cuadrados de nuevas obras. Muestra que los desarrolladores y los constructores siguen apostando al ladrillo porque el crédito ha sido un gran apalancamiento. Algunos bancos además ya dan créditos a los desarrolladores para construir.



P.: ¿Qué sucede en el rubro de alquileres?



A.P.: Los alquileres siguen en pesos y el que tiene un contrato firmado no tiene problemas. Los precios de los alquileres no subieron sino no los podes alquilar. Históricamente el alquiler en nuestro país era el 1% del valor de la propiedad. Un departamento de dos ambientes, barato, vale cien mil dólares. Hoy mil dólares son veintitrés mil pesos y un dos ambientes caro se alquila en 10 mil pesos sino la gente no lo puede pagar con los ingresos que tiene.