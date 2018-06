El paro de la CGT se siente fuerte en la Ciudad y el resto del país

El paro general de la CCGT que comenzó a la hora cero de este lunes se siente con fuerza, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires debido a la adhesión de los gremios de transporte y a los piquetes que realizan en los accesos porteños distintos partidos de izquierda y movimientos sociales.



La medida de fuerza paraliza gran parte del país, ya que se sumaron a la protesta todos los sindicatos del transporte y no hay colectivos, subtes, trenes, taxis ni aviones. Según estimaciones del Gobierno, la huelga genera al país una pérdida de más de $ 28.824 millones.



Más allá de los autos particulares que transitan por la Ciudad, las calles porteñas están vacías de transporte público. No funcionan los colectivos, subtes ni trenes. Tampoco hay casi taxis, y solo se ven remises y conductores de Uber.





En tanto, Desde el ministerio de Transporte calcularon que el paro afecta a más de 71.000 pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. La medida de fuerza tuvo acatamiento en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, no así en de El Palomar.



"Es inaceptable que los gremios aeronáuticos afecten la operación de las líneas aéreas y sus pasajeros sin entender que cada uno de ellos contribuye diariamente al desarrollo de esta industria, creando nuevas fuentes de trabajo, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitando a su personal con los más altos estándares internacionales." dijo Felipe Baravalle, Director Ejecutivo de JURCA, la Cámara que nuclea a las aerolíneas.



Debido a la adhesión de los sindicatos del transporte, no habrá recolección de residuos, recarga de cajeros automáticos en los bancos ni abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio. Además, no habrá clases en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, debido a que se sumó a la huelga el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).







El paro es acompañado por cortes y movilizaciones encabezados por agrupaciones de izquierda y movimientos sociales que se concentraron a primera hora en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, para luego marchar hacia el centro porteño.





