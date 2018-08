Nielsen: "Los inversores están hartos de la Argentina"

El economista Guillermo Nielsen advirtió que el Gobierno "tiene una gran confusión" sobre qué hacer con la economía, por lo cual aseguró que los inversores "están hartos de que no se hayan hecho modificaciones estructurales".



"Este Gobierno tiene una gran confusión desde el primer día. No tuvo un buen diagnóstico de la economía, ni una buena conducción económica, ni ministro de Economía", sostuvo el ex secretario de Finanzas.



A su criterio, "no le viene mal al Gobierno tener un acuerdo con el FMI porque los ordena. El Fondo es el adulto que cuida al jardín de infantes".



"El Fondo tiene visiones y el rol de la contraparte argentina es explicarle qué se puede hacer y qué no", indicó.



En declaraciones radiales, Nielsen señaló además que "hay una fatiga de la comunidad inversora sobre la Argentina".



"Los fondos están hartos de que en el país no se hayan hecho las modificaciones estructurales que la comunidad inversora esperaba de este Gobierno y se están yendo. Después verán ellos como compensan las pérdidas", enfatizó.



Con respecto al vencimiento de Lebac por unos 525 millones de pesos, que operará mañana, Nielsen consideró: "No es cómodo que suceda justo en este momento por lo que está pasando con la corrida en Turquía. Pero no es una tragedia".