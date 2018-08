Cuadernos: se entregó el exfuncionario K Claudio Uberti

El extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti se entregó a la Justicia en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública. En tanto que Juan José Chediack, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y ofreció información.



Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el exfuncionario kirchnerista, se entregó por la tarde del lunes en los tribunales de Comodoro Py.



Uberti está imputado como partícipe necesario de los hechos que se relatan en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, antiguo número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación.



El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, había pedido su detención el viernes pasado, luego de tomarle indagatoria al empresario Carlos Wagner.



En su declaración como arrepentido, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción le relató al magistrado el sistema por el cual los ex funcionarios cobraban coimas a cambio de entregarle a las empresas licitaciones para obras públicas.



A partir de esto, Bonadio solicitó las capturas del el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain; Raúl Vertúa, empresario de la construcción; José María Olazagasti, ex secretario de De Vido, y Uberti, el único que continuaba prófugo de ellos.



En el marco de esta causa, continúa siendo buscado Oscar Thomas, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el gobierno kirchnerista



Asimismo, Juan José Chediack, quien fuera titular de la Cámara Argentina de la Construcción, se acercó hasta la fiscalía luego de que Wagner señalase a su empresa como parte del "club de la obra pública". Ante esto, ofreció dar información sobre la causa con el objetivo de ser colaborador y reducir una posible pena en su contra.



El juez Bonadio deberá resolver si homolga el acuerdo de Chediack con Stornelli para tal fin.