Boggiano: "La llave para frenar al dólar no la tienen Dujovne ni Caputo, la tiene la política"

El CEO de Carta Financiera Miguel Boggiano aseguró la disparada del dólar a $ 34,48 ocurrió en un "día de pánico, sin especial motivo, donde el mercado se terminó cansando de la inacción de la política".



"La suba de hoy forma parte de la dinámica de mercado. Después de varios días de suba y sin respuesta por el lado de la política, hoy se entró en pánico. El pánico podía venir en cualquier momento y se aceleró hoy", sostuvo Boggiano en diálogo con ámbito.com.



Para el analista, el anuncio de Mauricio Macri de dos minutos no contentó a los mercados. "Se esperaba un anuncio de algo, pero decir que nos iban a adelantar parte de la plata que nos prometió el Fondo Monetario no sirvió para nada, fue casi una sevita, no hizo nada. Pero entendiendo la dinámica del mercado, hoy se vio una dinámica común en techos ocasiones por el pánico", expresó el experto.



Boggiano aclaró igualmente que por más que haya escalado abruptamente, eso no quiere decir que el tipo de cambio no pueda seguir subiendo. "Estamos en zona de un techo intermedio. Venimos de $ 27 hasta $ 34 sin escalas en tres o cuatro semanas", agregó.



"No sorprendería que hayan dejado que el dólar se escapara, por más que al comienzo de la rueda vendieron $ 300 millones. Vieron que no lo podían afectar y se corrieron, aunque no hay que descartar que haya sido algo consensuado entre el FMI y el Gobierno. Podrían venir anuncios más fuertes, por ejemplo el rumor que el préstamo podría subir de u$s 50.000 millones a u$s 60.000 millones", deslizó.



En línea con otros economistas, Boggiano cree que Macri debería dar una respuesta a la megadevaluación desde la política. "La llave para frenar al dólar no la tienen ni (Nicolás) Dujovne ni (Luis) Caputo, la tiene la política. Es Macri quien va a tener que cambiar personajes desgastados del Gabinete y ser muy claros en cómo se va a financiar la Argentina en lo que resta del 2018 y el 2019, con los números arriba de la mesa y sin ser crípticos".





Receta para empezar a frenar el dólar:

1. Echar a Marcos Peña

2. Pasar de 22 a 8 Ministerios

3. Separar los depósitos en dólares de las reservas del BCRA

4. Aprobar el Presupuesto 2019

5. Explicar al detalle cómo se van a financiar en 2019 — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) 28 de agosto de 2018