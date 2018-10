Macri presentó nuevo programa educativo de matemática

El presidente Mauricio Macri presentó el Plan Nacional Aprender Matemática junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.



El propósito de esa iniciativa es introducir innovaciones en los métodos de enseñanza para que los alumnos mejoren su nivel de conocimiento en esa materia.



"Si hay algo en lo que todos coincidimos es en la importancia de la educación en términos de generar futuro y oportunidades", dijo Macri al presentar el programa.



Así, se refirió al proceso en el cual desarrollaron el plan nacional: "Es fundamental no tenerle miedo a la verdad. Cuando empezamos con la evaluación lo que presentíamos se confirmó: teníamos muchos problemas. En matemática (que a mí no me costó, me costaron mucho las otras) hay mucha negación y mucho prejuicio".



Al mismo tiempo, añadió: "Lo que vimos es que se puede aprender aplicándola a cosas de la vida cotidiana, se puede aprender jugando. Apostamos a que va a ser un verdadero cambio".



El Presidente mencionó que "la matemática, lejos de retroceder, se ha metido en todas las carreras. Creemos que esto es clave para lo que viene. Si nosotros no pegamos un giro profundo, vamos a tener problemas en lo que nosotros soñamos. Esto nos abre una oportunidad".



Por su parte, Finocchiaro detalló que "esto surgió a partir del operativo Aprender, que nos mostró nuestras falencias pero también el camino a seguir". El titular de Educación dijo que se trata de "una forma diferente de enseñar matemática, más real, más concreta. Una matemática para la vida, con problemas de la vida cotidiana. Estamos sacando la matemática del pizarrón y la estamos llevando a la vida".



La presentación se realizó en el Planetario de la Ciudad, en un cambio de agenda oficial, dado que el Presidente no participó de la reunión de coordinación, prevista a partir de las 10 en la sede gubernamental.