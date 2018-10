Futuro ministro de Economía de Bolsonaro afirmó que el Mercosur no será prioridad para Brasil

Tras el triunfo electoral que consagró ayer presidente de Brasil a Jair Bolsonaro (derrotó en el balotaje al petista Fernando Haddad), el futuro ministro de Economía de ese país, Paulo Guedes, afirmó que el Mercosur no será prioridad para el nuevo gobierno y anunció una serie de medidas de ajuste fiscal y de privatizaciones para la gestión que se iniciará en 2019.



"El Mercosur no será prioridad", dijo en Río de Janeiro a periodistas durante una conferencia sobre el rumbo económico que tendrá el gobierno del ultraderechista electo con poco más del 55% de los votos.



Sin embargo, aclaró que el Brasil de Bolsonaro "no romperá ninguna relación comercial" pero calificó al bloque fundado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como una "prisión cognitiva" porque impide comerciar unilateralmente con otras regiones.



Guedes, titular de un fondo de inversión y doctor de la Universidad de Chicago, dijo que a partir de 2019"será posible reducir a cero el déficit fiscal", actualmente en el orden de los u$s 40.000 millones.



Pero la primera gran acción será ir atrás del Congreso para aprobar la reforma jubilatoria, algo que intentó el gobierno de Michel Temer el año pasado y no tuvo respaldo parlamentario a raíz de la crisis generada por las acusaciones de corrupción.



"Para atacar el segundo ítem de los gastos públicos haremos privatizaciones y para el tercero será necesario una reforma del Estado para bajar los gastos en la máquina publica, reducir impuestos y generar en tres años 10 millones de empleos nuevos", dijo.



Guedes anunció que habrá paquetes con medidas que serán anunciados gradualmente, así como la apertura de la economía a la importación.