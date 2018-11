Aguad: "Sería un disparate gastar u$s 4.000 millones para reflotar el ARA San Juan"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, consideró que sería "un disparate" gastar varios miles de millones de dólares en la extracción de los restos del submarino ARA San Juan "en un país con 30 por ciento de pobreza", así como también advirtió que "se podría romper en pedazos".



Ante el pedido de los familiares para que el Estado avance en la recuperación del buque hundido, el funcionario nacional ratificó su postura contraria y adujo tanto motivos técnicos como económicos.



Tras advertir que los restos del submarino se encuentran "en malas condiciones" en el lecho marino, el integrante del Gabinete manifestó: "Es probable que si uno intentara algo, porque por ejemplo hay que perforarlo para agarrarlo, se puede romper en pedazos".



"Es imposible tecnológicamente, no existe la tecnología adecuada", insistió el cordobés, quien explicó que "el submarino está en una profundidad que los técnicos dicen que no se puede sacar, además está en un barranco". Y agregó: "Encontramos no una aguja en un pajar, sino una aguja en el mar".



En diálogo con el canal América, el dirigente radical se refirió a la posibilidad de que realizar ese eventual operativo, que tendría un costo estimado de 4 mil millones de dólares: "Sería un disparate invertir esos recursos, es una opinión personal. En un país con un 30 por ciento de pobreza sería un disparate".



Asimismo, aclaró que de todas maneras no sería algo sencillo: "Sacar un submarino en esas condiciones demora uno, dos o tres años".



• Dolor de los familiares



Familiares de los 44 tripulantes del hallado submarino reclamaron ayer que la nave sea reflotada, tras permanecer hundida y desaparecida un año.



El pedido fue hecho ante el jefe de la Armada, Juan José Villán, quien viajó hasta esta ciudad portuaria para reunirse con las familias de los marinos fallecidos, a quienes les aportó otros datos tras encontrarse el submarino el sábado por la madrugada a 907 metros de profundidad.



La jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la causa que investiga el naufragio del ARA San Juan, recibirá en breve todo el material fotográfico y fílmico recolectado por la empresa Ocean Infinity, una compañía de rastreo geofísico marítimo contratada por el Gobierno para ubicar la nave.



"Luchamos por búsqueda, verdad y justicia. Le pedimos a la jueza que junto al presidente (Mauricio Macri) decidan si se puede reflotar el submarino (...) Queremos recuperar los cuerpos de nuestros 44 héroes", dijo a la prensa Yolanda Mendiola, madre de uno de los tripulantes.







Analistas marítimos dijeron que la misión de un reflotado sería muy difícil y costosa, sin precedentes en el mundo. Además, se desconoce el estado del interior de la nave de origen alemán botada en la década de 1980.



La empresa Ocean Infinity recolectó unas 67.000 fotos, con las que la Justicia rearmará una maqueta a escala del submarino y sus alrededores, para que luego intervengan peritos especializados.