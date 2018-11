Caos y destrozos en el centro de París en las protestas por el aumento de los combustibles

Crece la tensión política en Francia por el alza de los combustibles y este sábado la gran marcha convocada en París por los llamados "chalecos amarillos", que protestan por la pérdida del poder adquisitivo, terminó en graves incidentes con la Policía.



las fuerzas de seguridad rechazaron con chorros de agua y gases lacrimógenos, en el centro de la capital francesa, a cientos de manifestantes que invadieron la zona de exclusión de los Champs-Elysees.









Hay importantes daños en las vidrieras y en las calles, donde algunos "casseurs" arrancaron adoquines con barras de hierro para lanzarlos contra la policía.



El centro de París está en pleno caos y la policía usa granadas de estruendo para intentar dispersar a los manifestantes.



El ministro del Interior francés, Christophe Castaner, acusó abiertamente a la presidenta de Rassemblement National, Marine Le Pen, de haber "incitado a los desórdenes" exhortando a los "chalecos amarillos" a ir a los Champs-Elysees, donde había "sediciosos de extrema derecha".



Los manifestantes también se apoderaron de un vehículo de obras en las cercanías de los Champs-Elysees, lo arrastraron a centro de la avenida y lo incendiaron frente al restaurante Le Fouquet's.



Según Castaner se trata de unos 8.000 manifestantes, entre los cuales fueron detenidos unos ocho. En todo el país, según el ministerio del Interior, son unos 23.000 manifestantes, una cifra mucho más baja que los 282.000 de hace una semana.



"Esta es la movilización del pueblo, aunque el gobierno quiera hacer creer que se trata de gente de extrema derecha y que son pocos numerosos", aseguró el presidente de la izquierda radical France Insoumise, Jean-Luc Melenchon.



El presidente Emmanuel Macron, buscaría a principios de la próxima semana tomar la iniciativa con un nuevo paquete de medidas sociales, en medio de



Así lo señalaron medios locales que destacan que el martes próximo el mandatario hará un conjunto de propuestas para que la transición ecológica sea lo menos dañina posible para los ciudadanos más vulnerables.



Eso puede incluir ayudas al aislamiento energético de los edificios, así como a los desplazamientos laborales, que se sumarían a las ya anunciadas en los últimos días por el gobierno, que descarta renunciar a la anunciada suba de los impuestos de los combustibles.



La estrategia de transición ecológica impulsada por Macrón, en la que se inscribe esta alza, busca inducir al menor consumo de combustibles fósiles, según informó Le Figaro.



Aunque no quiere dar marcha atrás en su idea de mantener una política impositiva ecológica, el martes puede lanzar propuestas para que sea "justa, equitativa y democrática", y no descarta el diálogo con los "chalecos amarillos", según fuentes del Eliseo.



Los mensajes del Ejecutivo han ido en los últimos días en la dirección de calmar el enojo de los manifestantes, la mayor parte de ellos concentrados en la Francia de provincias, lejos de los grandes núcleos urbanos.



Quizá por ello, para que el sentimiento de malestar se acerque al poder, convocaron esta manifestación en París.



Las autoridades tratan de enmarcar lo más posible ese movimiento, que carece de organizadores y no está respaldado oficialmente ni por partidos ni por sindicatos y que se reivindica exclusivamente ciudadano.

