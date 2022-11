Adiós a Pablo Milanés, voz central de la Nueva Trova Cubana

El 21 de junio se presentó por última vez en el polideportivo de La Habana ante miles de personas que cantaron junto a él los fragmentos de sus más célebres canciones. ”La capilla ardiente tendrá lugar, por deseo de su familia, en el salón Cervantes de la Casa de América este miércoles”, anunció ayer esta institución cultural cuya sede se encuentra en el Palacio de Linares, en la plaza madrileña de Cibeles.

Pese al alejamiento que mantuvieron desde la década de 1980, su amigo Silvio Rodríguez subió a su blog la letra de “Pablo”, una canción dedicada a su compañero en 1969 que empieza así: “Te conocí rasgando el pecho de la muerte un día / Tú no sabías nada y eras tú quien la llevaba de la mano”. El guitarrista cubano Eliades Ochoa habló de la contribución “inigualable” del compositor de “Yolanda”, “De qué callada manera” o “El breve espacio en que no estás”, y dijo que “su legado es eterno”. La cantante peruana afincada en México, Tania Libertad, le dedicó unas palabras. “Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo”, dijo en Twitter. “Te vamos a extrañar Querido Pablo. Buen viaje”, añadió en el mensaje acompañado de un video en el que canta a dúo con Milanés el tema “El Primer Amor”. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó sus condolencias como “uno de los más grandes músicos” de Cuba. Fue “voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación”, expuso en un mensaje el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Nacido el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba, Pablo Milanés abrazó con fuerza la Revolución Cubana en sus inicios para después tomar distancia y expresar críticas al gobierno de su país (lo que le valió, por ejemplo, el alejamiento de Silvio Rodríguez), pero nunca rompió la relación que lo unió con su pueblo a través de su música. Fue uno de los cantantes de cabecera de jóvenes de izquierdas latinoamericanos y españoles de los años 70, y canciones como “Yo pisaré las calles nuevamente”, dedicada a Chile tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, se convirtieron en himnos generacionales.

En abril de 1984, con la democracia recuperada en la Argentina, actuó junto con Silvio Rodríguez en recitales que marcaron un hito de asistencia de público y vincularon a ambos con León Gieco, Víctor Heredia, César Isella, Piero y el Cuarteto Zupay, además de Mercedes Sosa, quien desde entonces los incorporó a su repertorio. “Siempre se nos reconoció por ser un movimiento político y por una devoción política, y eso tuvo que ver con el gusto y la elección del público internacional, pero mis canciones románticas han sido más duraderas que mis canciones políticas y nunca nadie dijo que era un movimiento romántico pese a eso”, sostuvo Milanés en 2017. Visita frecuente en nuestro país, también estuvo en el Festival de Cosquín de 2010, aunque ya con un set breve debido a dolencias físicas. Entre sus grandes éxitos se cuentan “Yo pisaré las calles nuevamente”, “Años”, “Comienzo y final de una verde mañana”, “Yo no te pido”, “La vida no vale nada”, “Yolanda”, “Amo esta isla”, “De qué callada manera”, “El breve espacio en que no estás”, “Proposiciones”, “Pobre del cantor”, “El tiempo, el Implacable, el que pasó”, “La soledad”, “Nostalgias”, “Días de gloria”, “Ay” y “Todos los ojos te miran”. Editó más de 50 discos, y recibió, entre otros, el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.