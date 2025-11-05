Un avión de carga rumbo a Hawaii se estrelló al despegar y dejó 9 muertos







La nave salía de Kentucky, EEUU, rumbo a Hawaii. Entre los fallecidos se encuentran las únicas tres personas a bordo del vuelo y autoridades del estado estiman más muertos.

El siniestro sucedió pasadas las 17 horas locales en el estado de Kentucky, EEUU. Captura

Un avión se estrelló este martes por la noche cerca del aeropuerto internacional de Louisville -ciudad más grande del estado de Kentucky, EEUU- poco después de despegar. La nave se incendió con un saldo de 11 heridos y nueve muertos, aunque advierten que "pueden haber más".

La aeronave corresponde a la firma de reparto de envíos UPS y "el vuelo 2976 se estrelló alrededor de las 17.15 hora local”, según informó la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

El trágico accidente de un avión de carga que se estrelló en el despegue Se trata de un McDonnell Douglas MD-11, que partía con destino a Hawaii. Además, mediante un comunicado, la empresa UPS indicó que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no brindó información sobre muertos o heridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FAANews/status/1986077937427255623&partner=&hide_thread=false Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky has reopened but multiple taxiways remain closed after UPS Flight 2976 crashed after taking off around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International… — The FAA (@FAANews) November 5, 2025 En el video se pueden ver llamas que salen del ala izquierda del avión y una estela de humo. Posteriormente, la aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y pasar a ser una gran bola de fuego.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó sus condolencias en X (ex Twitter) e informó que si bien ya se contabilizaron nueve muertos -primero se confirmaron siete- sostuvo que "existe la posibilidad de que haya más".

avioneta prendida fuego en kentucky Las únicas tres personas a bordo del vuelo eran miembros de la tripulación y se presumen como algunos de los fallecidos. @Political_Room El momento de la explosión Las únicas tres personas a bordo del vuelo eran miembros de la tripulación y se presumen como algunos de los fallecidos, según informaron las autoridades en cita con CNN. Una empleada de tierra declaró a CNN que recibió un aviso de una explosión en la zona de UPS del aeropuerto y corrió hacia allí para ver qué ocurría. Una vez allí, escuchó varios estallidos más mientras veía cómo aumentaba el humo. “Seguí buscando a los bomberos y a los socorristas y no podía respirar hasta que vi esas luces de emergencia intermitentes, los camiones de bomberos llegando”, contó la empleada, que pidió permanecer en el anonimato.