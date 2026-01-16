"Buena suerte, diviértete, no mueras", la nueva película de Gore Verbinski ya tiene fecha de estreno en Argentina + Seguir en









El director de El Aro y Piratas del Caribe vuelve a la pantalla grande con un electrizante thriller de ciencia ficción protagonizado por Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña y Zazie Beetz.

El ganador del Oscar Sam Rockwell protagoniza la película.

Buena suerte, diviértete, no mueras, la nueva película de Gore Verbinski llegará este verano a los cines de Argentina.

De qué trata "Buena suerte, diviértete, no mueras" Un extraño entra a un restaurante cualquiera en Los Ángeles. Dice venir del futuro. Dice que el mundo está a punto de acabarse. Y dice que los únicos que pueden evitarlo son precisamente las personas más improbables: los clientes descontentos de ese pequeño local. Así arranca "Buena suerte, diviértete, no mueras", la nueva película de Verbinski que se perfila como el evento cinematográfico ineludible de la temporada.

Embed - Trailer Teaser - Buena suerte diviértete no mueras (Good luck, have fun, don't die)- Trailer Doblado Verbinski regresa después de años alejado de las salas con una propuesta que mezcla ciencia ficción de alto calibre, acción intensa y una urgencia apocalíptica que no da respiro. La premisa es simple pero explosiva: en el transcurso de una sola noche, un grupo de desconocidos deberá unirse para detener a una inteligencia artificial que amenaza con exterminar a la humanidad.

Sam Rockwell —ganador del Oscar por Tres anuncios por un crimen— lidera el elenco como el enigmático "hombre del futuro", un personaje que oscila entre lo mesiánico y lo desesperado. Lo acompañan Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple y Asim Chaudhry, conformando un reparto coral de gran talento que promete momentos de tensión, giros audaces y reflexiones profundas.

Buena suerte, diviértete, no mueras llega a los cines de Argentina el 5 de marzo.

