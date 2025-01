ARBA oficializó el calendario de pagos de Ingresos Brutos, pero no habrá vencimientos de impuestos patrimoniales en el verano

Sin embargo, el calendario no incluye las fechas de vencimiento de los tributos patrimoniales, como el Inmobiliario Urbano y Rural, el Inmobiliario Complementario, Automotores y Embarcaciones Deportivas. En su sitio web, ARBA aclaró que no habrá vencimientos de estos impuestos durante enero y febrero. Ello se debe a que la Legislatura no sancionó en diciembre la Ley Impositiva enviada por el Poder Ejecutivo, lo que obligó al gobernador Axel Kicillof a prorrogar tanto esa norma como el Presupuesto provincial.