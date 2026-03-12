IDEA reunió en Nueva York a líderes empresarios para debatir el potencial de Argentina

Ejecutivos de Adecoagro, Ford, Grupo Galicia y Murchison destacaron avances macroeconómicos y señalaron sectores con oportunidades para proyectos de gran escala.

El primer panel contó con la participación de Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica.

En el marco del encuentro internacional Argentina Week, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) reunió en Nueva York a referentes del sector privado que analizaron la evolución del contexto macroeconómico argentino y las oportunidades de inversión que se abren en distintos sectores productivos.

El panel, titulado “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios” , se desarrolló en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, y contó con la participación de Mariano Bosch , CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon , CEO de Grupo Galicia; Roberto Murchison , presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano , presidente de Ford Argentina y Sudamérica. La conversación fue moderada por Anna Cohen , presidenta del Grupo Cohen.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Manuel Adorni , jefe de Gabinete; Alex Oxenford , embajador de la Argentina en Estados Unidos; y Santiago Mignone , presidente de IDEA.

Durante el panel, los empresarios coincidieron en que la estabilidad macroeconómica, el orden fiscal y la baja de la inflación son condiciones clave para mejorar la competitividad del país y recuperar el atractivo para los negocios.

Desde el sector agroindustrial, Bosch subrayó el cambio de clima económico que perciben las empresas. “Hoy volvimos a hablar de competitividad, de competir con el mundo. Hay un cambio de época, las empresas están pensando cómo pueden ser más competitivas” , señaló.

En la misma línea, Galdeano sostuvo que la discusión sobre competitividad volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica. “Tenemos obsesión por la competitividad. Es clave un marco regulatorio e impositivo que nos permita competir con el mundo. En nuestro caso competimos con nuestras plantas en otras partes del mundo”, afirmó.

El ejecutivo de Ford también destacó avances en la normalización de la economía, como la reducción de impuestos para exportar y el inicio de una agenda de desregulación.

Por su parte, Kon remarcó que la mejora de algunas variables macroeconómicas abre una ventana para desarrollar financiamiento de largo plazo en el sistema financiero argentino.

“La baja del riesgo país, el equilibrio fiscal, la compra de reservas, una balanza comercial favorable. Hay que apoyar que se sostenga en el largo plazo. El sistema financiero argentino tiene una oportunidad enorme para generar más sistemas de ahorro para inversores y para la tranquilidad de las personas”, afirmó.

idea 2

Infraestructura, energía y minería en la agenda inversora

En el debate también surgieron las oportunidades vinculadas a infraestructura y proyectos de gran escala, especialmente en sectores como logística, energía y minería.

Murchison destacó el impacto potencial de los nuevos esquemas regulatorios para promover inversiones. “El RIGI y los proyectos de infraestructura que se están desarrollando abren oportunidades importantes, como la hidrovía o licitaciones ferroviarias que generan beneficios para toda la industria. Obras que antes hacía el Gobierno y hoy hace el sector privado”, explicó.

El encuentro formó parte de una agenda más amplia que reunió durante la semana en Nueva York a empresarios, inversores internacionales y funcionarios argentinos para analizar el proceso de transformación de la economía y el potencial de distintos sectores productivos.

Además del panel empresario, la jornada incluyó exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, así como mesas sectoriales con gobernadores de distintas provincias argentinas.

En esos espacios se presentaron proyectos vinculados a minería estratégica, energía y desarrollo productivo regional, con foco en actividades como el litio, el cobre, el petróleo y el gas, así como infraestructura clave para la exportación.

Desde IDEA destacaron que este tipo de encuentros permiten articular la agenda entre el sector público y el privado para impulsar inversiones de largo plazo.

“Como organización que representa al sector empresario argentino desde hace más de 60 años, estamos convencidos de que la articulación público-privada es indispensable. Espacios como Argentina Week son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando ambos sectores trabajan de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo”, afirmó Mignone.