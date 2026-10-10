Comenzó en Córdoba el Encuentro de Mujeres 2026 con más de 100 talleres y reclamos contra la violencia

La convocatoria se extenderá hasta el lunes e incluirá actividades culturales y dos marchas. Las participantes discutirán sobre derechos, salud, educación, trabajo y políticas de género.

El Encuentro Plurinacional comenzó este sábado en Córdoba y continuará hasta el lunes 12 de octubre.

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries comenzó este sábado en Córdoba , con una agenda de tres días que combina talleres, actividades culturales y movilizaciones. La jornada inaugural incluyó una ceremonia ancestral y el acto de apertura sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

La ciudad recibió a participantes de distintos puntos del país para debatir sobre derechos y organizar una agenda común. La violencia de género y los cuestionamientos al recorte de políticas de prevención y asistencia aparecen entre los principales ejes de esta edición, que finalizará el lunes 12 de octubre con la elección de la próxima sede.

Las actividades se concentran en Centro, Nueva Córdoba y Alberdi . El programa contempla más de 100 talleres, distribuidos en 13 ejes temáticos, además de charlas, ferias, intervenciones artísticas, asambleas y una radio abierta.

Los espacios de debate abarcan salud, educación, trabajo, derechos humanos, identidades, sexualidades y movimientos sociales. Los talleres no requieren inscripción obligatoria , por lo que las asistentes pueden participar de los temas que elijan.

El cronograma incluye dos movilizaciones centrales . La primera fue convocada para este sábado a las 18, contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, con un recorrido desde Plaza Tablada hasta Arturo M. Bas y Caseros.

La marcha general del Encuentro se realizará el domingo a las 18.30, con punto de partida en Olmos y Maipú. Luego tendrá lugar un festival sobre avenida Concepción de Arenales.

Durante el domingo también continuarán los talleres, con bloques de 9 a 12 y de 15 a 18, y actividades culturales entre las 13 y las 15.

El lunes a las 9 se leerán las conclusiones y se elegirá la próxima sede, en el acto de cierre sobre avenida Concepción de Arenales. La programación finalizará a las 17 con una ceremonia ancestral.

Los reclamos por la violencia de género

Córdoba fue elegida como sede durante la edición anterior, realizada en Corrientes. La convocatoria de este año quedó atravesada por crímenes que generaron conmoción, entre ellos el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y el asesinato de Agostina Vega, de 14 años.

Antes del inicio, la comisión organizadora difundió un documento con críticas a las respuestas policiales y judiciales frente a las denuncias. En el caso de Agostina, cuestionó las demoras en la recepción de la denuncia familiar y en la activación de la Alerta Sofía.

Las organizadoras reclamaron políticas públicas de prevención, acompañamiento y protección. También advirtieron sobre el desfinanciamiento de programas y sus consecuencias para las víctimas y para las trabajadoras que brindan asistencia.

El documento citó un relevamiento del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que registró al menos 200 víctimas fatales por odio de género entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2026: 167 femicidios directos, 20 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

Además de esos reclamos, los talleres pondrán en discusión la precarización laboral, el deterioro de los ingresos y la distribución de las tareas de cuidado. La propuesta del Encuentro es reunir esas experiencias y fortalecer las redes de organización en los distintos territorios.