Consenso Fiscal III: compromiso, deuda y (otra vez) la caja

¿A qué llamo “la deuda”? No señor lector, no me refiero al FMI o los holdouts. Me refiero a un gran pendiente que tenemos como país y consiste básicamente en ponernos de acuerdo cómo repartir los recursos públicos. Una nueva ley de coparticipación federal, con reglas claras y que defina los parámetros para la distribución.