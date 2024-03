Crisis narco: advierten también sobre riesgos en la frontera norte en Salta

"En Salta pasará lo mismo que en Rosario si no se hace algo a tiempo", sostuvo el diputado nacional Estrada, quien presentó proyectos que aún no fueron tratados. Un funcionario de Seguridad de la Nación recorrió Orán y la capital provincial.

La situación en Rosario, Santa Fe , sobre la inseguridad vinculada con el narcotráfico, a la que el Gobierno nacional describió como un escenario de "narcoterrorismo" , podría tener su propia versión en el norte del país. "En Salta pasará lo mismo que en Rosario si no se hace algo a tiempo", sostuvo el diputado nacional Emiliano Estrada , en diálogo con Ámbito , dos semanas después que el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro , recorriera la frontera argentina con Bolivia y se quejara por no haber sido recibido por ningún funcionario salteño. Mientras, en la primera reunión del Consejo de Seguridad del Interior, el ministro de Seguridad y Justicia de esa provincia, Marcelo Domínguez , solicitó a la Nación que refuerce la seguridad en la frontera norte.

Estrada, quien fue ministro de Economía durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey y candidato a gobernador por un espacio opositor al jefe provincial Gustavo Sáenz en las últimas elecciones, hizo de la inseguridad y el narcotráfico dos temas principales de su campaña y presentó dos proyectos en el Congreso de la Nación que aún no fueron debatidos. Según el parlamentario, la mayor parte de la cocaína que ingresa al país lo hace por Salta y a menudo, productores relatan sucesos de movimientos extraños en sus campos que tienen como protagonistas a vehículos o aviones haciendo maniobras extrañas, de dudosa actividad. "Esta pasa porque el Estado no está en la frontera, hay acefalía, no digo que sea a propósito pero sí que no tiene recursos para evitar el accionar del mundo narco", sostuvo.