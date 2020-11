Capitales alternativas: expectativa de intendentes a la espera del debut de Gabinete federal

De esta manera, el Gabinete nacional, autoridades locales y provinciales, además de organizaciones de la sociedad civil, podrán reunirse en las fechas indicadas para trabajar desde la ciudad y su región las problemáticas locales con una mirada federal.

Los distritos que serán capitales alternas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis.

1.jpg

También alcanzaron esa denominación Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

Ámbito habló con diez intendentes de las ciudades seleccionadas para conocer de primera mano cuáles son las expectativas y los beneficios que le aporta esta ley. El intendente Alfredo Francolini, de Concordia, asegura que “mantenemos las mismas expectativas y el entusiasmo que teníamos en el momento que el presidente anunció el programa Democracia Federal”. Y agrega que el municipio “está ubicado en un punto estratégico en la ruta del Mercosur y en el circuito vial de la Autovía 14 y es un punto de conexión del Corredor Bioceánico. Todo lo que se haga para promover el desarrollo de Concordia redunda en beneficio de Entre Ríos. Entendemos también que esto no representa un privilegio, sino la enorme responsabilidad de ser la sede de un renovado espacio de trabajo donde la consigna del federalismo se traducirá en programas, proyectos y obras que beneficiarán a miles de entrerrianos”.

Por su parte, Fernanda Alonso, jefa comunal de General Pico (La Pampa), sostiene que “ser elegidos es un honor. Estamos expectantes de que llegue ese momento. Nos preparamos para comunicar qué ciudad queremos y qué necesitamos para que el gobierno provincial y nacional puedan facilitarnos la tarea”. Y suma que Pico “es una ciudad grande que tiene su envergadura y su autonomía, pero que quiere seguir creciendo. Tenemos la posibilidad de mostrar nuestras debilidades locales y el trabajo realizado para poder pensar juntos en un desarrollo de la zona donde necesitamos ese acompañamiento”.

Más al sur, en Chubut, el intendente Juan Pablo Luque, al frente de Comodoro Rivadavia, sostiene que esta ley “le da la oportunidad al país una vez en la historia de mostrar una decisión política real de que seamos federales. Y no solo darle importancia a las capitales de la provincia, sino muchas a las capitales que son motores productivos. Que es nuestro caso. Nos puede beneficiar visibilizar y mostrar nuestro potencial”.

Casi unos 80 kilómetros más al sur, ya en Santa Cruz, el alcalde de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, dice que “Alberto Fernández habló en términos federales desde su primera visita a Río Gallegos. El hecho de poner en marcha el Gabinete nacional deja en claro que no se trata de algo simbólico. Sino que va a ayudar a reposicionar a diferentes regiones del país”. Y añade que “somos ciudad cabecera del norte. Necesitamos una descentralización. Nos encontramos a 700 kilómetros de nuestra capital provincial y hoy tenemos una relación muy estrecha con Comodoro Rivadavia. De lazos familiares y económicos. Que también haya sido seleccionada es beneficioso”.

En La Rioja la expectativa también es alta. Con un agregado. Alberto Fernández vivió un tiempo en Chilecito, la ciudad de donde era oriundo su padre. Según el intendente Rodrigo Brizuela y Doria sería “el regreso del hijo que triunfó. El Presidente siempre nos tiene muy presentes. Y por una cuestión sentimental es muy importante volver a recibirlo no sólo para nosotros sino también para todo el corredor de Oeste Grande”. La elegida de Chaco es Roque Sáenz Peña. Y su intendente, Bruno Cipolini, manifiesta que “proporciona perspectiva y realismo a quienes toman decisiones en el ámbito nacional. El proyecto nos beneficiaría no sólo porque el resto del país podría conocer un poco más de Sáenz Peña, la segunda ciudad del Chaco, sino que al recibir autoridades nacionales que puedan conocer y experimentar la vida aquí, nuestros problemas y desafíos, aunque sea por unos días, podrán tomar decisiones con una perspectiva distinta.

El jefe municipal de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, asevera que “siempre fuimos federales y el centralismo nunca fue muy generoso con Santiago del Estero. Pasamos de ser la cuarta economía en 1810 a ocupar los últimos lugares. Para nosotros es una gran alegría que nos elijan y que se respete el federalismo. El ministro de Turismo del Gobierno anterior visitó una vez nuestra ciudad, siendo un distrito turístico. Ni decir del expresidente que fue solo jugar al golf. Que vayamos a tener la presencia de un presidente y de su gabinete es una alegría, un honor y una tranquilidad de que se va a respetar la Constitución y revalidar que somos un sistema republicano, democrático y federal. Lo celebro como ciudadano y como intendente”.

La capital alternativa más al sur será Río Grande, en Tierra del Fuego. Su intendente, Martín Pérez sostiene que “ser capital alternativa nos va a dar voz en el debate en torno al futuro del subrégimen industrial, que tanto se habla a nivel nacional. Río Grande es la capital industrial de la provincia. Tenemos el 80% de las empresas y 90% de los trabajadores de la promoción industrial fueguina. Este tema está intrínsecamente vinculado al ejercicio de soberanía en estas latitudes. Y unas de las mejores formas de ejercer soberanía en nuestro país es construyendo federalismo, como lo está haciendo el Gobierno nacional. Sería una medida concreta para continuar un desarrollo más equilibrado a nivel nacional y también al interior de cada provincia y región”.

Para Pancho Serra, intendente de Monteros (Tucumán), “la designación no es producto de la casualidad. Tenemos una ubicación estratégicamente importante. Y es muy fuerte poder romper con el centralismo. Nos vemos representados y favorecidos con esta decisión.

Pero no todos mantienen la mejor de las expectativas. En Guaymallén (Mendoza), el alcalde Marcelino Iglesias sostiene que el proyecto tiene “un valor simbólico y aspiramos a que se transforme en una efectividad conducente. Para nosotros es una distinción y con todo gusto y cortesía recibiremos al presidente y a los ministros. Esperemos que se concreten muchas cosas que hoy no suceden ya que no hay una mirada federal desde el gobierno”. Y agrega que “los municipios tomaron mucha importancia y cada vez son más las personas que concurren a las oficinas locales por problemáticas que los exceden y eso nos obliga a asumir de hecho y no de derecho problemáticas que no nos competen directamente. Espero que esto ayude a acomodar esta situación”.

Para finalizar, el intendente de Rosario (Santa Fe), Pablo Javkin, sostuvo que se trata de “un refuerzo importante al debate sobre un federalismo de ciudades en el país. Si hay un punto que necesita debatir es el del rol de los municipios y la distribución de los recursos en relación a lo que los municipios pueden desarrollar aportando cercanía y conocimiento. El hecho de establecer un nuevo mapa profundiza esa idea. Me parece una idea importante y de impacto en debate que luego podamos profundizar en la lógica de nuestro federalismo fiscal e institucional”.