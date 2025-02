Julio Zamora: "El peronismo debe traspasar sus fronteras"

Periodista: ¿Cómo evalúa las políticas desplegadas por el Gobierno nacional?

Julio Zamora: Estamos viendo el impacto de esas políticas en nuestras comunidades, con distintos conflictos sindicales producto de despidos que se van produciendo en algunas PYMES y situaciones sociales. Los vecinos acuden al municipio en busca de ayuda alimentaria, de empleo y con preocupaciones al tener que pagar servicios, impuestos y tasas con aumentos; todo un ajuste en materia económica que impacta en cada uno de los hogares de Tigre. Veo una situación de mucha preocupación en las familias y comerciantes. No obstante, también es justo decirlo, mucha gente todavía, a pesar de vivir esas situaciones, tiene de algún modo un apoyo crítico al Gobierno.

Julio Zamora, intendente de Tigre.jpg Julio Zamora dialogó con Ámbito en su despacho.

P: ¿Cómo explica ese apoyo que indican las encuestas al presidente?

JZ: Puede ser por una cuestión de comunicación. Hay mucha emoción en la comunicación de las redes sociales, que se transmite a la decisión y la voluntad de los vecinos. Hay un proceso que va a culminar en una decepción por parte de los vecinos que creen hoy en el rumbo de este gobierno. Ponen la sensación de que hay que cruzar un desierto para llegar a un objetivo. Y ese objetivo cada vez se está quedando más lejos y la gente que va sufriendo a este gobierno, va a terminar tomando nota que va a ser una frustración.

P: Está haciendo un recorrido nacional. ¿Están pensando en un armado peronista alternativo?

JZ: Estuve esta semana en Córdoba, firmando con el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, un convenio de cooperación mutua en materia de seguridad y turismo También pasé a saludar a Juan Schiaretti, quien estuvo en el municipio hace unos meses dando una charla sobre gestiones de gobierno. Compartimos preocupaciones que tenemos respecto del horizonte de la Argentina, respecto de la política, de cómo elaborar una herramienta que pueda superar distintas frustraciones que tuvimos en política desde el peronismo. Córdoba también tiene un peronismo con características especiales, fruto de desencuentros con el gobierno nacional de entonces, de Cristina, que sostiene hasta ahora. La experiencia que tuvimos en los últimos cuatro años de gobierno peronista nos convoca a traspasar algunas fronteras imaginarias que teníamos y a poder repensar junto a otros dirigentes políticos, no solo del peronismo, sino de otros espacios, la elaboración de un espacio común que es todavía incipiente. Son conversaciones, diálogos que nos permiten empezar a vislumbrar eso. No hay nada concreto, pero uno ve en las características de Schiaretti una persona muy sólida, con una experiencia de gobierno importante, con valores que compartimos, producto de un origen común, y no tenemos ningún prurito en poder sentarnos a dialogar. Es importante en esta etapa de la Argentina de tanto enfrentamiento.

Julio Zamora y Juan Schiaretti.png Zamora fue recibido en Córdoba por Juan Schiaretti.

P: ¿Entienden que la salida es por arriba y que hay espacio para una tercera opción por fuera del peronismo, de LLA y del PRO?

JZ: Siempre voy a seguir sintiendo peronista. El tema es: de qué peronismo hablamos y qué es el peronismo hoy. Ese es el gran debate que se da en nuestro espacio. Venimos de una etapa y de una derrota que fue muy conmovedora para todo el peronismo, para el que milita, para el que tenía una esperanza de cambio en 2019, que se vio frustrada. Hay que repensar y resignificar las ideas que vieron nacer al peronismo, cómo cabalgar en la montura de la época, cómo pensar la política con esos valores originarios, pero adecuados a una Argentina que necesita superar una etapa y recorrer otro camino.

P: ¿Cómo analiza la situación que atraviesan La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof?

JZ: Es un enfrentamiento de un mismo espacio del peronismo, que nos tiene como espectadores porque no participamos en él. Tiene que haber un lugar para el diálogo y para pensar más allá de la estructura tradicional del peronismo cómo unimos voluntades con otros espacios políticos. Ese es el camino. Ese enfrentamiento le hace muy mal al peronismo.

P: ¿Quiénes pueden formar parte de este espacio? Se especula con los nombres de dirigentes de diversos espacios como Horacio Rodríguez Larreta, Florencio Randazzo, Miguel Pichetto, Facundo Manes, Facundo Moyano, Martín Lousteau, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy.

JZ: El nivel de enfrentamiento que se transmite desde la esfera nacional y algunas respuestas que también son muy violentas, ameritan que dejemos de lado identidades partidarias que hoy están agotadas y que podamos pensar entre todos, sin ningún tipo de exclusiones, la elaboración de un espacio común con estas figuras y con todas las figuras que tengan la voluntad de construir una Argentina sin enfrentamientos. No puede ser todo un Boca-River. Hay que pensar en el trabajo como un elemento de equilibrio y de crecimiento de la Argentina, pensar en una economía estable, en un equilibrio fiscal, en tener ordenadas las cuentas, en una Argentina normal, en la que podamos transitar todos en ese espacio. Yo no voy a dar nombres propios porque no lo puedo hacer. Con Manes y Larreta compartimos muchos valores, pero eso no quiere decir que esté definido ningún espacio nuevo. Son diálogos que pueden llegar a tener sus frutos en tanto todos entendamos que no debemos anteponer nombres propios para construir una Argentina mucho más normal en el futuro.

P: ¿Y en torno de qué figura estima usted que podría conformar un nuevo liderazgo?

JZ: Schiaretti es una persona que le puede aportar mucho a la Argentina. Su experiencia como gobernador de Córdoba, como funcionario nacional, siempre ha sido de aporte. En Córdoba hay una política gubernamental muy virtuosa. Pero no puedo dar nombres propios. Primero, tenemos que elaborar una agenda de trabajo, un programa, y a partir de ahí ver quién es el que mejor representa esos sueños de una Argentina que brinde un paraguas a todos, sin excluidos y con empleo.

P: ¿El peronismo en general debe hacer una autocrítica?

JZ: Sí. El peronismo necesita una crítica respecto de su metodología de selección de liderazgos. Los mecanismos antidemocráticos nos llevaron a una encrucijada que la pudimos sortear bien, pero pudo haber salido mal. Y también de esencia, qué es el peronismo. Hoy esa discusión no se está dando, no hay un lugar para debate, no hay un liderazgo claro que pueda conducir eso y estamos en un proceso de reformulación de la política del peronismo y de los partidos también.

P: ¿Cree que no hay un liderazgo claro por parte de Cristina Fernández de Kirchner?

JZ: Creo que está en discusión. No quiero faltar el respeto a quien fue dos veces presidenta de la Nación, pero se planteó que se venía a ordenar el peronismo y después sólo vimos desentendimiento, tanto en la Cámara de Diputados como en la situación con el gobierno de la provincia. Son todas cuestiones que no tienen una conducción clara.

P: ¿Entonces trabajan en la construcción de un espacio que busca ofrecer una alternativa por fuera del universo del peronismo K?

JZ: No tengo en mi mente esa cuestión. Yo no estoy en contra del peronismo K. Soy parte del peronismo, no estoy afuera, y planteo que debemos resignificarlo. También el gobernador Kicillof se reunió con Maximiliano Pullaro y con Nacho Torres. El peronismo debe traspasar sus fronteras. Debemos pensar un espacio político alternativo para superar esta etapa que es de mucho sufrimiento para los argentinos.

P: ¿Eso puede incluir entonces a Kicillof, a Cristina, a Máximo?

JZ: Sí, en tanto haya un cambio de postura, de discurso, de lenguaje y de abordaje de la realidad por parte de los sectores que hoy están en una pelea interna que consideramos que no corresponde. Nosotros podemos dialogar, pero en este momento en que la pelea es tan fuerte, nos corremos de esa situación. Nosotros no construimos en contra de nadie. Eso quiero que quede claro.

P: ¿Se puede, en este panorama, alcanzar esa unidad?

JZ: Sí, claro. Siempre la unidad prevalece sobre todas las cosas. Pero en 2019 se decía "unidad hasta que duela". Bueno, eso probó que es importante, que es necesario, pero que no es suficiente, porque no teníamos un programa político consensuado entre todas las fuerzas que integraban el frente y tuvimos una situación muy traumática. Entonces, primero agenda política y después, encolumnar a todas las fuerzas posibles.

La provincia de Buenos Aires

P: ¿Cómo analiza la situación de la seguridad en la provincia?

JZ: Tenemos problemas en la provincia en materia de seguridad. Hay cuestiones que corresponden a la responsabilidad del gobernador, pero también hay responsabilidad del Gobierno nacional. No nos olvidemos que este año la provincia no recibió el Fondo de Seguridad Ciudadana y que hay una responsabilidad directa del Gobierno nacional en los delitos en materia de drogas. La situación amerita no que estemos tirando piedras todos los días, como se está haciendo verbalmente, sino que nos sentemos en una mesa: intendentes, gobierno provincial y gobierno nacional, viendo cómo solucionamos los problemas de nuestra comunidad. A mí me vienen los vecinos a ver por un problema, por algún delito en el lugar, y tenemos que dar respuesta. Yo no puedo decir "la culpa es del gobernador" o "la culpa es del presidente", tenemos que solucionar los temas que hay y hemos hecho mucho en Tigre, pero no alcanza. La situación social hace que haya mucho delito de subsistencia: robo de cables, robo de garrafa, robo de bicicleta, algún otro delito que es mayor. Y eso nos preocupa porque, la verdad, que la comunidad de Tigre hace un esfuerzo muy grande en materia de seguridad, pero seguimos teniendo problemas.

P: El gobierno nacional denuncia que los municipios son recaudadores compulsivos y que dan malos servicios. ¿Tienen los intendentes margen para derogar tasas municipales?

JZ: Veamos qué significa en términos concretos lo que cobra el municipio en materia de impuestos. De esos $100 que usted paga con impuestos directos e indirectos, por ejemplo, cuando compra un producto, el municipio recauda solamente el 3%. Con ese 3% del total de la masa de impuestos que pagan los contribuyentes, nosotros brindamos seguridad, salud, deportes, cultura, ayuda social para personas que están en situación de desempleo producto de políticas económicas nacionales. Ese ataque no tiene fundamento. Nosotros rendimos cuentas todos los años de lo que hacemos con nuestras tasas municipales. El ciudadano puede ver por rendición de cuentas, en la calle y cuando nos cruza, cómo nosotros utilizamos esos recursos que percibimos de los vecinos, cómo vuelve a la comunidad cada tasa que paga el vecino.

P:¿Qué opina de las reelecciones indefinidas?

JZ: La reelección indefinida es un tema que hoy no está en una agenda pública. Nosotros no hicimos ninguna acción para pedir la reelección de intendentes. Consideramos, obviamente, que hay un obstáculo constitucional. Cuando la gobernadora María Eugenia Vidal impulsó este artículo, ya estaba tachado de inconstitucionalidad, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires no establece la no reelección de los intendentes y sí establece la no reelección del gobernador. Lo que dicen los constitucionalistas es que, si el constituyente de la provincia de Buenos Aires hubiera querido la no reelección de los intendentes, tendría que estar en la manda constitucional. No obstante, no es un tema en agenda para nosotros.

P: ¿Cree que hay que desdoblar las elecciones bonaerenses?

JZ: Creo que es un hecho que se va a imponer porque será muy complicado desde el punto de vista logístico hacer una elección provincial con boleta sábana con una elección nacional con boleta única. Eso va a confundir mucho al electorado. No hay un procedimiento claro, está hecho todo dentro del año electoral, es todo muy confuso, realmente. El desdoblamiento tal vez aporta un poco más de claridad a la elección. El desdoblamiento puede poner en agenda temas de la provincia que nos preocupan: la seguridad ciudadana, la salud y la educación.