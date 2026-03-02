La Libertad Avanza reunió a los jefes de los 24 distritos y fijó como prioridad la Boleta Única + Seguir en









La secretaria general de la Presidencia encabezó un encuentro trazó el rumbo político y organizativo para los próximos meses, para coordinar la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.



Tras la apertura de las sesiones ordinarias, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes junto a Martín Menem una reunión con los jefes provinciales de La Libertad Avanza en las 23 provincias para ordenar la estrategia política de cara a 2026.

Durante el encuentro, que se realizó desde las 17 en las oficinas partidarias de Avenida de Mayo al 600, se trazó el rumbo político y organizativo para los próximos meses de cara a las sesiones ordinarias del Congreso recién comenzadas. Allí, se definieron las principales líneas de acción y reafirmaron el compromiso de fortalecer el trabajo en cada distrito para sumar afiliados y consolidar la estructura del partido en todo el país.

Asimismo, se estableció como principal acuerdo y objetivo político la concreción e implementación de la Boleta Única en todo el país para las próximas elecciones, como parte del compromiso del espacio con "la transparencia, la modernización y el fortalecimiento del sistema electoral argentino".

La agenda legislativa para 2026 La convocatoria de Karina Milei llegó después del cierre de las sesiones extraordinarias en el Congreso, instancia en la que el oficialismo logró avanzar con iniciativas clave, como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

Javier Milei dicurso en el Congreso Javier Milei adelantó que su gestión impulsará “un paquete de 10 iniciativas” durante nueve meses ininterrumpidos. Además, se produjo luego de la apertura de sesiones ordinarias, donde el presidente Javier Milei adelantó que su gestión impulsará “un paquete de 10 iniciativas” durante nueve meses ininterrumpidos, con el objetivo de avanzar en “reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina”.

En ese marco, durante la reunión también se repasó la hoja de ruta legislativa, que contempla el envío de al menos 90 proyectos, entre ellos el nuevo Código Penal, la Ley de Libertad Educativa y una reforma política orientada a eliminar las PASO y reforzar los controles sobre el financiamiento partidario. En sintonía con la cena que el Presidente compartió con legisladores y dirigentes aliados tras su discurso ante la Asamblea Legislativa, el encuentro buscó reforzar los lazo y garantizar un mayor despliegue territorial. Federico Zarate se suma a La Libertad Avanza en Córdoba El intendente de Jesús María formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza en Córdoba, en un movimiento que refuerza el armado político del espacio en la provincia. WhatsApp Image 2026-03-02 at 21.03.55 El intendente de Jesús María formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza en Córdoba. Tras el encuentro en el que se oficializó la integración, el presidente de LLA Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó: “Valoramos muchísimo la experiencia de los intendentes como Federico. Seguimos en diálogo con otros jefes comunales que también analizan sumarse a este espacio”, señaló luego de darle la bienvenida a Zárate.

