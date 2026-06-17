La Rioja decretó asueto administrativo por el triunfo de la Selección argentina ante Argelia Por David Correa + Agregar ámbito en









La decisión del gobernador Ricardo Quintela rige para la administración pública, las escuelas y colegios estatales. "Con el propósito de facilitar que la ciudadanía comparta las celebraciones por el logro deportivo", se justificó la medida.

El asueto en La Rioja alcanza a todos los establecimientos educativos públicos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dispuso asueto administrativo para el turno mañana de este miércoles, destinado a todo el personal de la administración pública provincial, con motivo de la victoria de la Selección ante Argelia y "con el propósito de facilitar que la ciudadanía comparta las celebraciones por el logro deportivo".

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La decisión oficial se dio a conocer a través de un comunicado oficial en el que La Casa de las Tejas, como se conoce a la Casa de Gobierno provincial, señaló que "el fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia". Se enfatizó sobre "la importancia de acompañar el festejo comunitario, definiendo el acontecimiento como un momento de felicidad colectiva que une al país", y se agregó que "gobernar es saber compartir las alegrías de nuestro pueblo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobDeLaRioja/status/2067084338924007479?s=20&partner=&hide_thread=false Asueto para la Administración Pública Provincial



La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada.



Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye… — Gobierno de La Rioja (@GobDeLaRioja) June 17, 2026

El asueto alcanza a la administración central y a los establecimiento escolares públicos, debiendo optar por la adhesión los municipios y los colegios de administración privada. Se señaló que para evitar la parálisis total de las prestaciones del Estado y resguardar la atención de la comunidad, "se mantendrá el funcionamiento normal de los servicios esenciales, que se coordinarán a través del esquema técnico de guardias mínimas correspondientes en cada sector afectado".

La primera repercusión política oficial en contra de esta medida fue de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que se expresó en la red social. "En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la Selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo", sostuvo la dirigente de estrecha cercanía con la senadora nacional Patricia Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2067176586919485545?s=20&partner=&hide_thread=false En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la selección pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo. https://t.co/hT480YThBO — Hebe Casado (@hebesil) June 17, 2026 El antecedente más cercano El antecedente reciente más recordado es el feriado nacional que se decretó el martes 20 de diciembre de 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández dispuso una jornada de celebración mediante el decreto 882/2022 tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. La medida, publicada en el Boletín Oficial, buscaba que la población pudiera expresar "la alegría y el reconocimiento" hacia la selección nacional, que había derrotado a Francia en una histórica final definida por penales tras un empate 3-3 en el tiempo reglamentario y la prórroga. Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en lo que significó el tercer título para la Albiceleste, 36 años después del último campeonato obtenido en México 1986. En aquella ocasión, más de cuatro millones de personas se movilizaron en Buenos Aires para acompañar la caravana de los campeones, en una demostración del impacto social que generan los triunfos futbolísticos. La celebración, que debía recorrer 75 kilómetros desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta el Obelisco porteño, tuvo que ser suspendida por razones de seguridad ante la masiva concurrencia de hinchas que colapsó las rutas y obligó a los jugadores a viajar en helicóptero. La movilización superó incluso las expectativas de las autoridades y quedó como una de las concentraciones populares más grandes de la historia argentina, comparable a los festejos de la democracia en 1983 o las movilizaciones por la crisis de 2001.