Día Mundial del Sándwich: opciones donde el pan es protagonista

Desde preparaciones con masa madre hasta versiones elaboradas con focaccia y panes artesanales, distintos locales apuestan por combinar texturas, ingredientes y técnicas para transformar una comida clásica en una experiencia gastronómica diferente.

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich , una fecha ideal para rendir homenaje a una de las comidas más populares y versátiles del mundo.

Aunque el relleno suele llevarse toda la atención, el pan también cumple un papel fundamental en el sabor y la textura de cada preparación, con variedades que van desde las recetas tradicionales hasta opciones artesanales que marcan la diferencia.

Con locales en Palermo, Belgrano y Núñez, Café Mishiguene reúne una variedad de sándwiches inspirados en la cocina judía y de Medio Oriente, con panes que también forman parte de la identidad de cada preparación. Los pletzalej, de textura tierna y con cebolla, se rellenan con pastrón o guefilte fish, mientras que los bagels se sirven con lox de trucha o mesiva.

La carta suma sándwiches en pan de campo, como el de pastrón o el de schnitzel de pollo, y opciones en laffa, un pan plano que envuelve hummus, huevo, berenjena, tomate y pepino. Para completar el recorrido, los arayes de kebab de cordero llegan en pan pita tostado, con una combinación de sabores y texturas característica de la cocina de Medio Oriente.

En Villa Devoto, Umbral apuesta por los sándwiches artesanales con inspiración francesa, elaborados en panes baguette y de molde que acompañan distintas combinaciones de quesos, fiambres y vegetales. Entre las opciones en baguette se destaca el Brie-Jambon Moutarde, con brie, jamón cocido y mostaza Dijon, mientras que el Croque-Monsieur recupera un clásico de bistrot con jamón cocido, bechamel y gruyere.

Dirección: Vallejos 4312, Villa Devoto.

La carta también incluye propuestas como el Chèvre-Miel, con queso de cabra, miel, nueces y rúcula, y el Saumon Fumé, que combina salmón ahumado, queso crema, eneldo y limón. Los sándwiches se sirven con chips de papa o batata y cuentan con versiones sin TACC.

Dirección: Vallejos 4312, Villa Devoto.

PANES DE ELABORACIÓN PROPIA EN ALICIA Y EL GATO

En Alicia y el Gato, los sándwiches forman parte de una carta all day que reúne seis variedades elaboradas con panes propios, entre ellos brioche de masa madre, bagels, ciabattas y baguettes. Entre las opciones se encuentra el bagel de salmón ahumado, con queso crema, cebolla morada encurtida y palta; también, la ciabatta caliente de jamón crudo, rúcula, pesto, stracciatella y tomates cherry, y la baguette de roast beef, con lactonesa de tomate, rúcula y queso pategrás.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

Para quienes prefieren una alternativa vegetariana, hay un sándwich de portobellos confitados, mostaza Dijon, mozzarella y gouda en pan brioche. Las preparaciones se sirven con papas rústicas y pueden acompañarse con café colombiano de especialidad, tés, licuados, limonadas o cócteles clásicos. La propuesta gastronómica se integra a un restaurante temático inspirado en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, con jardines, pasadizos de ilusión óptica, mobiliario y vajilla vinculados a ese imaginario, además de talleres y actividades para distintas edades.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

PANINIS EN ITALO RISTORANTE

En Ítalo Ristorante, inaugurado en julio de 2026 en el Circolo Italiano, los panini forman parte de una carta que combina ingredientes italianos y preparaciones para distintos momentos del día. Entre las opciones está el Tramezzino di Prosciutto Crudo e Tapenade, con jamón crudo, pasta de aceitunas, tomates confitados, lechuga capuchina y alioli de ajo asado.

Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

Otra alternativa es la Schiacciata di Mortadella e Stracciatella, que reúne pan crocante, mortadela italiana, stracciatella, rúcula y pesto de albahaca. La propuesta se completa con la Focaccia con Vegetali e Brie, elaborada con vegetales asados, brie fundido y pesto de tomates secos. El restaurante funciona bajo la conducción de Germán Ruberto, con Darío Gualtieri como chef, y presenta una cocina de raíces italianas con influencias francesas.

Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

CIABATTAS ARTESANALES EN TOMATE

Las tres sedes de Tomate, ubicadas en Palermo Soho, Rosedal y Pilar, ofrecen sándwiches preparados con ciabattas artesanales a base de harina 000 y biga, un prefermento que utiliza un gramo de levadura por kilo de harina y fermenta en frío durante 48 horas.

Dirección: Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta.

Entre las variedades se encuentra el Mediterráneo, con stracciatella, vegetales asados, rúcula y pesto, y la versión con milanesa de bife de chorizo, que suma huevo frito, provolone y mayonesa de pesto. La carta también incluye trucha gravlax con palta, queso crema, eneldo y rúcula, además de pastrón con pepinillos, mayonesa de mostaza antigua y rúcula. Otra alternativa es el lomito, preparado con jamón cocido, mozzarella, cebolla caramelizada, huevo frito y lechuga.

Direcciones: Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal; El Salvador 4676, Palermo Soho; Los Crisantemos 392, Pilar.

PANUOZZOS EN FELICE

En Felice, el restaurante de Sebastián “Coco” Carreño en Las Cañitas, los panuozzos recuperan una preparación tradicional de Nápoles y la región italiana de Campania. Se elaboran con la masa de las pizzas, que se estira en forma rectangular y se hornea hasta que comienza a inflarse; luego se abre y vuelve al horno con aceite de oliva para completar la cocción.

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

El procedimiento da como resultado un pan crocante por fuera y aireado en su interior. La carta presenta dos versiones: una con stracciatella, mortadela con pistachos y albahaca, y otra con prosciutto di Parma, rúcula, tomates cherry confitados y queso Sbrinz. La cocina abierta permite seguir de cerca la preparación de las masas y el trabajo de los pizzaiolos.

Dirección: Arce 305, Las Cañitas.

FOCACCIAS DE MASA MADRE EN SOLE DI PARMA

En Sole di Parma, los sándwiches ocupan un lugar central dentro de una propuesta que apuesta por la elaboración artesanal y la producción propia. Desde los rellenos hasta los panes, todo se prepara en el local. La mayoría de las opciones se sirve en focaccia de masa madre y harina orgánica, acompañada de papitas al horno, con combinaciones que incluyen pollo con salsa tonkatsu, vegetales asados con paté de hongos, prosciutto con bocconcino y tomates confitados, mortadela con pistacho y stracciatella, y carne desmechada al estilo Italian Beef.

Dirección: Madero 537, Tigre.

La carta también incorpora dos alternativas en pan de sémola casero: el Hot Pastrami, con pastrami artesanal, fondue de queso y aderezo ruso, y el sándwich de atún, que combina vegetales frescos, mostaza Dijon y alioli de zucchini.

Dirección: Madero 537, Tigre.

ALTERNATIVA VEGGIE EN TACU RESTO & BOWLING

TACU Resto & Bowling es un nuevo espacio en San Fernando que combina gastronomía, cerveza artesanal y cinco pistas de bowling, ideal para compartir en familia. Entre las opciones de su carta, los sándwiches se destacan por sus ingredientes y preparaciones diferentes.

Dirección: General Arias 710, San Fernando.

En primer lugar se encuentra el de bondiola desmechada en pan ciabatta, que se sirve con batatas pay, cebolla morada encurtida y salsa ranch. Para quienes prefieren una alternativa veggie, el sándwich vegano también lleva pan ciabatta, berenjenas ahumadas, tofu sellado, pesto rosso, rúcula y nueces, es ideal. Para acompañar, la carta ofrece una variedad de cervezas artesanales, cocktails clásicos y bebidas sin alcohol.

Dirección: General Arias 710, San Fernando.

PAN BRIOCHE DE CALABAZA EN SIFÓN

En Sifón Sodería elaboran sus propios panes y el pan brioche de calabaza es la base del sándwich de pollo frito. Su miga tierna y suave, con toques dulces, acompaña un relleno de pepinillos, sriracha, sésamo y repollo. Otra variedad es el sándwich de gírgolas, que se sirve en ciabatta clásica, de corteza crocante y miga aireada, con hummus, lechuga, tomate y cebolla encurtida.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

En Sifoncito, el formato al paso de la marca en el Paseo La Plaza, también elaboran sus propios panes: la ciabatta clásica se utiliza para el sándwich de milanesa de gírgolas, con pepinillos, sriracha, sésamo y repollo, y para el de ternera braseada, con cebolla caramelizada, provoleta y alioli. Todos se sirven con papas fritas.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

IMPRONTA ITALIANA EN BIASATTI COLEGIALES

En el Día Mundial del Sándwich, Biasatti Pastificio Centrale, el espacio de los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford en Colegiales, propone celebrar este clásico con impronta italiana. Su línea de focaccias artesanales se elabora con biga, un prefermento que reposa durante 24 horas, y una hidratación del 75 %, técnica que permite lograr una miga aireada y liviana, con corteza crocante.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Entre los rellenos se destacan la mortadela con pistacho, pesto de albahaca, ricota cremosa y stracciatella; el prosciutto con rúcula y manteca de parmesano, y las berenjenas asadas con tomates secos, burrata y albahaca fresca. Además, el espacio ofrece una opción de vitel toné fuera de carta. Las focaccias se pueden disfrutar al paso o acompañadas por café de especialidad, limonadas y otras bebidas.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

PAN BRIOCHE, PAVITA Y BECHAMEL: LOS SÁNDWICHES QUE PROPONE ORTIZ

En el barrio porteño de Recoleta, Ortiz suma a su propuesta gastronómica una selección de sándwiches que reinterpreta clásicos de cafetería con una mirada contemporánea. La carta reúne opciones elaboradas con pan brioche, desde el tradicional tostado de jamón y queso hasta dos especialidades de origen francés: el Croque Monsieur y el Croque Madame, este último con pavita, queso, salsa bechamel y huevo frito.

Dirección: Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Buenos Aires, Argentina.

La propuesta incluye también el Club Sandwich, preparado con pavita, panceta, lechuga y aderezo club, y una alternativa vegetariana que combina queso fontina, gírgolas, rúcula y alioli de tomate. Ubicado en el histórico espacio donde funcionó el restaurante Munich, Ortiz propone una experiencia gastronómica que recupera el espíritu de los encuentros porteños y acompaña distintos momentos del día, desde el desayuno y el almuerzo hasta la merienda y los encuentros al atardecer.