Nación busca aquietar queja por fondos

Desde Transporte indicaron que “a pesar de no contar con el Presupuesto 2022, el Gobierno nacional ratificó el compromiso de asistir económicamente a las provincias a fin de que se garantice un servicio de transporte público seguro y eficaz en todo el país”. Asimismo, se informó el cronograma de pagos que abarca desde enero a diciembre.

En la reunión, que se desarrolló en las oficinas del ministerio de Transporte, estuvieron presentes: el secretario de Articulación Interjurisdiccional, Marcos Farina; la subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat; el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Vittor; el director nacional de Transporte Automotor, Alejandro Storello; y representantes de COFETRA y las provincias de todo el país.

El Fondo Compensador es un acompañamiento extraordinario que realiza el Gobierno nacional a las provincias del interior del país, quienes son las verdades responsables de sostener el sistema de transporte público, tras la suscripción del pacto fiscal de 2018.

El posicionamiento de las provincias fue el saldo de una reunión institucional del - que se desarrolló en Córdoba el 27 de abril. En ese encuentro, los representantes provinciales acordaron los términos de un texto que luego fue elevado al ministro Guerrera, a quien le solicitaron una reunión “urgente”.

El anuncio del paro de colectivos en el interior del país sumó tensión a los reclamos de los gobernadores a Nación en materia del reparto de subsidios.

“Tiene que haber un trato igualitario para utilizar los subsidios con un criterio de mayor equidad, y no de dos países distintos”, aseguró a Ámbito el secretario de Transporte de Santa Fe y presidente del COFETRA, Osvaldo Miatello, además de remarcar que “a lo mejor no se trata de más subsidios sino de una mejor distribución” y que “ésto no es antiporteñismo”.